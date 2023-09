am 05.09.2023 - 14:46 Uhr

Im kommenden Jahr feiert das "Sandmännchen" seinen 65. Geburtstag. Aus diesem Anlass haben nun in Berlin die Dreharbeiten zu acht neuen Folgen begonnen. Von Sommer bis Herbst 2024 wird zudem der elfminütige Kurzfilm "Die Reise zur Traumsandmühle" produziert, in dem das Sandmännchen ebenfalls die Hauptrolle spielt.

Wie der RBB mitteilte, werden alle Geschichten beim RBB am Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg in einem gläsernen Studio mit der Stop-Motion-Technik gedreht. Zusammen mit MDR und NDR soll auf diese Weise "ein unterhaltsames Angebot rund um das Jubiläum" entstehen.

Die neuen Sandmann-Geschichten haben durchschnittlich eine Länge von dreieinhalb Minuten und sollen ab Mitte 2024 in loser Folge innerhalb der täglichen Reihe "Unser Sandmännchen" gesendet werden. Drei der acht Abenteuer sind dabei auch Teil des Kurzfilms, dessen Ausstrahlung für November 2024 geplant ist. Den Auftakt macht übrigens die Folge "Tor-Transporter zum Fußballplatz", die im Juni anlässlich der Fußball-EM ihren Weg ins Programm finden soll.

Produziert werden die neuen Rahmengeschichten und der Kurzfilm von der Anderthalb Medienproduktion, Produzent ist Matthias Bazyli. Regie führt Stefan Schomerus, der auch die Drehbücher schreibt. Die Animation liegt bei Tine Kluth.

Jüngst war das Sandmännchen übrigens sogar preiswürdig: Im April erhielt die Folge "Recycling-Fahrzeug" eine Auszeichnung mit dem Grimme-Preis.