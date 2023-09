am 05.09.2023 - 15:12 Uhr

Nach zwei "heute-show Spezial"-Ausgaben mit Lutz van der Horst und Fabian Köster steht am kommenden Freitag nun wieder die erste reguläre Folge der "heute-show" mit Oliver Welke nach der Sommerpause an, bei der diesmal Gisa Flake, Olaf Schubert und Alexaner Wipprecht als Teil des Ensembles zu sehen sein werden.

Eine Neuerung zum Start in die neue Staffel ist, dass neben der Untertitelung für Gehörlose künftig auch die Möglichkeit besteht, die Sendung mit einem Gebärdensprachdolmetscher zu verfolgen. Das Angebot lässt sich per HbbTV über den gelben Knopf auf den Fernseher holen und in der ZDF-Mediathek und der App hinzuschalten.

"In der Gehörlosen-Community gibt es schon lange eine große 'heute-show'-Fanbase", sagt Nicola Foltys, Leiterin der Abteilung Barrierefreiheit im ZDF. "Also schien es uns nur konsequent, dieses herausragende und reichweitenstarke Comedy-Format auch mit Gebärdensprache anzubieten." Um herauszufinden, inwieweit sich Gags und Wortwitz durch Gebärdensprache transportieren lassen, habe es im Vorfeld einen Testlauf mit der "Anstalt" und mehrere Testsendungen zur "heute-show" gegeben.