In der vergangenen Woche startet "Das große Backen" in Sat.1 in seine mittlerweile elfte Staffel - und erzielte bereits zum Auftakt wieder einen zweistelligen Marktanteil. Das Format hat sich über die Jahre als einer der stabilsten Quotengaranten im Programm von Sat.1 etabliert, inzwischen sind auch Promi- und Profi-Ableger am Start. Bei der Sendung handelt es sich um die deutsche Adaption des BBC-Formats "Great British Bake-Off", das in Großbritannien schon seit 2010 mit großem Erfolg zu sehen ist.

Hierzulande war seit jeher die Produktionsfirma Tower Productions für die Umsetzung verantwortlich - zumindest bislang. Tower Productions war zum damaligen Zeitpunkt das deutsche Joint Venture von All3Media und BBC Studios. Ende 2020 trennten sich dann aber die Wege: Während die Tower Productions komplett unters All3Media-Dach schlüpfte, ist BBC Studios Germany nun unter eigener Flagge auf dem deutschen Produktionsmarkt unterwegs.

Trotzdem verblieb die Lizenz fürs "Große Backen" auch über die Trennung hinaus vorerst bei Tower Productions. Dass BBC Studios auf mittlere Sicht das Erfolgsformat selbst umsetzen will, war aber schon damals abzusehen. Nun steht der Wechsel tatsächlich bevor: Die aktuell laufende elfte Staffel ist nach DWDL.de-Informationen die letzte unter Tower-Verantwortung, auch das nächte "Promi-Backen" sowie ein Oster-Special in 2024 enstehen noch unter Tower-Regie. Danach folgende Staffeln werden - sofern sie beauftragt werden, wovon angesichts der Quoten aber auszugehen ist - dann von BBC Studios produziert.

Phil Schmid, Managing Director von BBC Studios Germany, bestätigte auf DWDL.de-Nachfrage den Wechsel: "Wir freuen uns sehr als BBC Studios Germany ab dem kommenden Jahr die Produktion von 'Das große Backen' mit einem erfahrenen Team unter eigener Flagge umzusetzen. Wir bedanken uns für das von Sat.1 entgegengebrachte Vertrauen, um die gemeinsame Erfolgsstory von 'Das große Backen' fortzuführen. Der starke Auftakt der aktuellen Staffel in der Primetime zeigt die tolle Strahlkraft des Formats und wir blicken sehr zuversichtlich auf die kommenden Jahre der Produktion."

Böses Blut zwischen den beiden Unternehmen soll es trotzdem nicht geben, man habe sich gütlich geeinigt. Phil Schmid: "Ein besonders partnerschaftlicher Dank gilt dem gesamten Team der Tower Productions, das über viele Jahre ausgezeichnete Arbeit bei dem Aufbau und der Umsetzung des Formats geleistet hat und sich auch in der lange geplanten Transferphase der Produktion als höchst fairer Partner gezeigt hat."