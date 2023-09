Mit knapp 13 und etwas mehr als neun Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hatte das neue ProSieben-Dienstags-Showformat "Wir gegen die!" mit den Kebekus-Geschwistern jüngst einen guten Einstand. In den kommenden Wochen sind weitere Folgen geplant, schon jetzt ist zudem klar, wie ProSieben seinen Dienstagabend ab Mitte Oktober bespielen will: Wenig überraschend nämlich mit einer weiteren und aus fünf Folgen bestehenden Staffel von "Joko und Klaas gegen ProSieben".

Starten soll diese am 17. Oktober. Steven Gätjen moderiert auch in den anstehenden Folgen, in denen Joko und Klaas dann unter anderem gegen folgende Promis antreten sollen: Stefanie Kloß, Stefanie Heinzmann, Peter Maffay, Michael Schulte, Riccardo Simonetti, Johannes Oerding, Micky Beisenherz und Oliver Polak, Choreografin Nikeata Thompson, Deutsch-Rapper Ski Aggu, Rapperin Nura, die Musikerinnen Jasmin Wagner und Domiziana, Jeannine Michaelsen, Jochen Schropp, Vanessa Mai, Bosse, Wincent Weiss, Katrin Bauerfeind und Janin Ullmann. Die Produktion der Staffel startet am heutigen Mittwoch in München. Florida Entertainment zeichnet dafür verantwortlich.

Am möglichen Gewinn hat sich nichts geändert. Feiern Joko und Klaas am Ende einer Show, bekommen sie tagsdrauf um 20:15 Uhr 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben zur freien Verfügung. Verlieren die beiden, müssen sie eine von ProSieben gestellte Aufgabe erfüllen. Eine Ausgabe der Frühjahrsstaffel der Sendung bescherte ProSieben erstmals mehr als 20 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, die damals fünf gezeigten Episoden sicherten sich im Schnitt um die 18 Prozent und waren somit ein herausragender Erfolg für den Privatsender.