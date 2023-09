Am 20. September startet bei RTL das große Show-Highlight "Die Verräter", die deutsche Version des internationalen Erfolgsformats "The Traitors". Eine Woche vorab gibt es die ersten beiden Folgen schon bei RTL+ zu sehen. Anders als zum Beispiel in Großbritannien setzt RTL hierzulande aber auf prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bereits bekannt war, dass Susan Sideropoulos, ChrisTine Urspruch, Florian Fitz, Claude-Oliver Rudolph, Anna-Carina Woitschack, Pascal Hens sowie Jalil zum Cast der Sendung gehören werden, die von Sonja Zietlow moderiert wird.

Nun hat RTL verraten, welche prominenten Namen das Feld komplettieren werden. So sind auch Schauspielerin Mariella Ahrens und "Unter Uns"-Star Timothy Boldt, "Princess Charming" Irina Schlauch, Sportjournalistin Ulrike von der Groeben, Unternehmerin Shermine Shahrivar, Quizmeister Sebastian Klussmann, Werbeikone Friedrich Liechtenstein, Rapperin Sabrina Setlur sowie Schlagersänger Vincent Gross mit dabei.

RTL setzt damit auf ein deutlich anderes Teilnehmerfeld als bei gängigen Reality-Produktionen. Auffallend viele Schauspielerinnen und Schauspieler sind Teil von "Die Verräter", was sich noch als nützlich erweisen könnte. Schließlich geht es darum, in Teilen auch in eine Rolle zu schlüpfen und die Mitspielerinnen und Mitspieler davon zu überzeugen, dass man eben kein Verräter ist.

RTL bezeichnet "Die Verräter" als "Reality-Krimi-Show". Und darum geht es: Von den 16 Promis werden einige wenige als "Verräter" ausgewählt. Die anderen wissen aber nicht, wer unter ihnen die Verräter sind. In verschiedenen Spielen können sie den Jackpot auf bis zu 50.000 Euro nach oben schrauben. An jedem Abend kommen die drei Verräter auf einem Schloss in Frankreich zusammen und töten einen ihrer Mitspieler, einen sogenannten Loyalen. Wer raus ist, sehen die anderen dann erst am nächsten Morgen beim Frühstück. Aufgabe der Loyalen ist es, die Verräter zu identifizieren und zu eliminieren. Produziert wird "Die Verräter" von Tower Productions.