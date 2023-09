Nach dem "Strafgericht", dem "Jugendgericht" und der Gerichtsshow von Barbara Salesch bringt RTL im Oktober einen weiteren Klassiker aus früheren Nachmittags-Programmzeiten zurück: "Verklag' mich doch" kehrt ins Fernsehen mit neuen Folgen zurück. Wiederholungen einst für Vox entstandener Folgen laufen übrigens heute noch in recht hoher Stückzahl bei Vox Up. RTL sendet das Format beginnend am Montag, 2. Oktober, jeweils um 17 Uhr auf dem Sendeplatz, den aktuell noch "Ulrich Wetzel - Das Jugendgericht" inne hat. Anders als früher dauern die neuen Folgen auch nur 30 statt 60 Minuten. Zunächst plant RTL einen vorsichtigen Testlauf, der 14 Folgen umfasst, demnach also drei Wochen lang im Programm verbleibt. Wie damals kommt die Sendung von Filmpool.

Vox hatte sich einst übrigens von "Verklag' mich doch" getrennt, weil man mit Scripted Reality abschwören wollte. Vor über einem Jahrzehnt war diese Programmfarbe beim Sender auch noch in Form des ähnlich gelagerten "Hilf mir doch" im Programm vertreten. Und RTL zeigte einst über Jahre hinweg auf dem 17-Uhr-Slot Scripted-Realitys, angefangen von den "Schulermittlern" bis hin zu den "Betrugsfällen".