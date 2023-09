© Vox

Aktuell zeigt Vox am Samstagabend zur besten Sendezeit noch Filme, zuletzt mit einem eher überschaubaren Erfolg. Für Samstag, den 16. September, hat Vox bereits die Doku "Verkaufen um jeden Preis - Die Geheimnisse der Superseller" angekündigt. Ansonsten laufen im September noch die Filme "Ich - Einfach unverbesserlich" und "The Huntsman & The Ice Queen" auf dem Sendeplatz.

Einen Tag nach der Oktoberfest-Doku meldet sich übrigens auch "Hot oder Schrott" mit Promi-Spezial-Ausgaben zurück im Vox-Programm. Insgesamt drei solcher Folgen hat man produzieren lassen, in der ersten Ausgabe testen unter anderem Ulla Kock am Brink, Olivia Jones, Lukas Podolski, Guildo Horn, Ruth Moschner und Calvin Kleinen mehr oder weniger brauchbare Alltags-Gadgets und geben ihre Wertungen ab. Für Dienstag, den 3. Oktober, hat man zur besten Sendezeit eine neue Ausgabe der Musik-Rateshow "Die Hitwisser" angekündigt.

In der Daytime setzt Vox am Tag der Deutschen Einheit auf sein reguläres Programm, hier gibt es also keine Feiertags-Programmierung. Anders ist die Situation bei RTL: Dort zeigt man am 3. Oktober zahlreiche Filme im Tagesprogramm, unter anderem die Free-TV-Premiere von "Paw Patrol - Der Kinofilm". Am Vorabend setzt man zudem auf die neuen Kandidaten von "Bauer sucht Frau International".