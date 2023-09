Sat.1 hat unter dem Arbeitstitel "The Tribute – Die Show der Legenden" eine neue Musikshow angekündigt. Darin gibt man mehr oder weniger professionellen Bands die Chance, ein großes Publikum zu erreichen. Im Mittelpunkt der Show stehen nämlich Coverbands, die die Hits von bekannten Musikgrößen neu interpretieren. Sie treten auf der Bühne gegeneinander an.

Das Original "The Tribute – Battle of the Bands" wurde von John de Mols Talpa entwickelt. In den Niederlanden ist die Show am Samstagabend ein großer Erfolg für den Sender SBS6. Mit im Schnitt 14,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 25- bis 59-Jährigen performte die zweite Staffel der Show Anfang dieses Jahres weit über den Normalwerten des Senders. Für das kommende Jahr hat SBS6 bereits eine dritte Staffel angekündigt.

Hierzulande werden sich die Zuschauerinnen und Zuschauer noch etwas gedulden müssen. Gedreht wird die Sat.1-Version am Produktionsstandort von Talpa in den Niederlanden, zu sehen geben wird es die fertige Show dann 2024. Auf welchem Sendeplatz Sat.1 das Format zeigen wird, ist noch nicht klar. Produziert wird "The Tribute – Die Show der Legenden" von Cheerio Entertainment, einer 100-prozentigen Produktionstochter der Seven.One Studios. Cheerio Entertainment hat einen First Look Deal mit Talpa Concepts, kann also auf die Formate von John de Mol zuerst zugreifen.

Für Sat.1 wird es unterdessen nicht die einzige neue Musikshow sein. Demnächst soll bekanntlich "Kiwis große Partynacht" mit Moderatorin Andrea Kiewel an den Start gehen. Darin eifert der Sender Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella nach: Vier Mal im Jahr soll Kiewel künftig mit deutschen Musikerinnen und Musikern Partystimmung verbreiten und dafür sorgen, dass der Schlagerboom nicht weiter vor allem den Öffentlich-Rechtlichen vorbehalten bleibt.