In Magdeburg und Hamburg entsteht derzeit eine neue ZDF-Weekly, die direkt in der ersten Staffel mit einer recht großen Stückzahl an den Start gehen soll. Von Studio Zentral, ein Tochterunternehmen der ZDF Studios, kommend, werden 25 Episoden geliefert. Aktuell hört das Projekt auf den Arbeitstitel "Pumpen" – und dreht sich rund um die Geschehnisse in einem Fitnessstudio. Ein Starttermin oder auch ein Sendeplatz stehen noch nicht fest. Denkbar wäre ein Einsatz am Mittwochvorabend, wo das ZDF zuletzt schon mit "Hotel Mondial" Geschichten abseits der klassischen Krimis wagte.

In den Hauptrollen werden Timur Bartels und Lotte Becker zu sehen sein. Sie werden als "ungleiches Geschwisterpaar" angekündigt und spielen Tom und Mia, die das elterliche Fitnessstudio übernehmen sollen, das aber kurz vor dem finanziellen Kollaps steht. Dabei wollten die beiden mit der Fitnesswelt eigentlich nie etwas zu tun haben. Aber der letzte Wille ihrer verstorbenen Mutter (Katharina Abt) lässt ihnen nun keine andere Wahl.



"So werden Mia und Tom in eine unbekannte Welt hineingeworfen und wachsen Stück für Stück in eine dysfunktionale, chaotische, aber auch sehr liebenswerte Fitnessfamilie hinein", heißt es in einer ZDF-Beschreibung. Lasse Scharpen und Tobias Ketelhut sind die Produzenten der kommenden Weekly, deren Geschichten von den Headautorinnen Tani Sawitzki, Gesa Scheibner und Silvia Overath erdacht wurden.

Regie führen unter anderem Daniel Vogelmann, Lynn Oona Bauer, Anna-Lena Schwing und Maximilian Mundt. Studio Zentral hat bisher schon Serien wie "Jenseits der Spree", "Wir" und "Himmel & Erde" realisiert.