Das passiert: Im Ring einer Kirmesboxbude begegnen sich in dem Format Ben (Damian Hardung) und Preisboxerin Zelda (Havana Joy Josephine Braun). Mit einem schnellen Haken schickt Zelda den verblüfften Ben auf die Bretter – nur damit beiden kurz darauf klar wird, dass sie auf ganz besondere Art verbunden sind: durch die wahre, absolute Liebe. Aber es gibt auch etwas, die beide quasi trennt. Ein "düsteres Geheimnis, das ihre Familien zu erbitterten Feinden macht." Das Projekt wurde von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert, gedreht wird noch bis Ende November in Köln sowie in Frankfurt am Main.



Frank Zervos, ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I: "Wir waren sofort angetan von der Idee, eine Vampir-Serie auf einem Rummel an der Stadtgrenze anzusiedeln, auf dem die Zeit still zu stehen scheint. Und das inmitten der heutigen deutschen Banken-Metropole Frankfurt, zwischen Hochhäusern und alten Villen."

In weiteren Rollen spielen unter anderem Rick Okon, Anne Ratte-Polle, Stipe Erceg, Dennis Scheuermann, Margarita Breitkreiz, Dana Herfurth, Lisa-Marie Koroll, Lotte Engels, Edita Malovcic, Eveline Hall, Paula Kroh, Charleen Weiss sowie Arne-Carlos Böttcher. Neben Creator und Headautor Marc O. Seng sind Julia Penner und Thorsten Wettcke für die Drehbücher verantwortlich. Andreas Prochaska und Lea Becker führen Regie.