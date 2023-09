am 08.09.2023 - 08:00 Uhr

Das "Trödeltrupp"-Comeback entsteht damit in einer interessanten Konstellation. Geschäftsführerin der Produktionsfirma ist mittlerweile Shona Fraser. Also die Frau, die bis zum vergangenen Jahr noch als Unterhaltungschefin bei RTLzwei gearbeitet hat. Potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten sollen sich demnächst für eine Teilnahme an der Sendung bewerben können.

Während die genauen Infos zur Ausstrahlung noch ausstehen, ist immerhin schon bekannt, welche Köpfe künftig für die Sendung vor der Kamera stehen werden. RTLzwei setzt hier auf Kontinuität: Otto Schulte, Mauro Corradino und Sükrü Pehlivan waren bereits in der Vergangenheit Teil der Sendung und führen auch künftig durch das Format, in dem Menschen ihren Trödel zu Geld machen.

Christian Weiß, Redaktionsleiter Docutainment bei RTLzwei, sagt: "Mit 'Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller' setzen wir erneut auf spannende Geschichten aus dem Leben unserer Zuschauer. Unsere Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Schätze zu finden und ihre Geschichten zu erzählen, die das Herz berühren. Wir freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Reise durch die Welt des Trödelns und des Lebens, die wir gemeinsam mit unserem Publikum erleben werden." Und Good-Times-Chefin Shona Fraser ergänzt: "Wir freuen uns sehr, wieder mit Mauro, Otto, Sükrü und RTLzwei auf Entdeckungstour zu gehen! Und genau wie wir haben die drei große Lust, erneut die verborgenen Schätze in den Kellern, Schuppen und Garagen der Nation zu finden. Trödeltrupp ist back on tour!"

Die erste Ausgabe von "Der Trödeltrupp" lief im Jahr 2009, seither sind mehr als 700 Folgen produziert worden. Die letzte reguläre Ausgabe lief zwar erst im Oktober 2022, die Produktion stand da aber schon lange still und die Ausstrahlung erfolgte nur sehr unregelmäßig. Im November 2022 war dann noch eine Ausgabe der Sendung erstmals seit fünf Jahren überhaupt wieder in der Primetime zu sehen, dabei handelte es sich um ein Special, das aus Quotensicht nicht wirklich überzeugen konnte. Insofern dürfte es spannend sein, auf welchem Sendeplatz RTLzwei die neuen Folgen zeigen wird.