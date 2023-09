Eine Woche im Leben eines Doppelagenten steht im Mittelpunkt einer kommenden Serie von Warner TV Serie. Dabei ist das sechsteilige Spionagedrama "Spy/Master" eine Koproduktion von Warner TV Serie und HBO Max Rumänien mit Proton Cinema und Mobra Films. Die deutsche Erstausstrahlung soll ab dem 16. November erfolgen, geplant sind dann immer donnerstags zur besten Sendezeit zwei Episoden am Stück.

Entwickelt und geschrieben wurde die Serie von Adina Sãdeanu und Kirsten Peters. Sie sagen: "In 'Spy/Master' wollten wir ausloten, wie die Entscheidung eines hochrangigen Agenten, zu den Amerikanern überzulaufen, nicht nur Rumänien und seinen allmächtigen Diktator Ceaușescu beeinflusst, sondern die gesamte Machtdynamik im Ostblock.“ Die Geschichte spielt Ende der 70er, der Kalte Krieg befindet sich in seiner Hochphase.



Victor Godeanu, dargestellt von Alex Secăreanu, ein Securitate-Agent und engster Berater Ceaușescus (Claudiu Bleonț), hat ein Geheimnis: Er spioniert auch für den KGB und muss Rumänien verlassen, bevor seine Tarnung auffliegt. Seine beste Chance bietet eine diplomatische Reise nach Deutschland, von wo er sich in die USA absetzen will. Mithilfe der Stasi-Agentin und ehemaligen Geliebten Ingrid von Weizendorff (Svenja Jung) sowie des ambitionierten CIA- Agenten Frank Jackson (Parker Sawyers) muss Godeanu den Agenten von KGB und Securitate entkommen – wohl wissend, dass seine Flucht Frau und Tochter in Lebensgefahr bringt.

Regie führte Christopher Smith ("Temple", "Alex Rider"), die Bildgestaltung übernahmen Ben Wheeler ("The Tourist – Duell im Outback") und Ádám Fillenz ("Vienna Blood"). Seitens Warner TV Serie fungiert Anke Greifeneder als Executive Producer. Viktória Petrányi und Judit Sós sind die Produzentinnen für Proton Cinema, Tudor Reu ist Produzent für Mobra Films.