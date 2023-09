am 07.09.2023 - 16:17 Uhr

Drei von vier Ausgaben der "Glücksrad"-Neuauflage sind bereits bei RTLzwei zu sehen gewesen. Und auch wenn die 6,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der ersten Folge nicht mehr erreicht werden konnten, waren auch die zwei weiteren Ausgaben schöne Quoten-Erfolge für RTLzwei. Daher überrascht es auch nicht, dass der Sender nun eine Fortsetzung angekündigt hat.

Gegenüber "TV Wunschliste" bestätigt der Sender auch, dass der Umfang der zweiten Staffel deutlich größer ausfallen wird. Demnach will der Sender die Anzahl der Ausgaben auf acht verdoppeln. Einen Ausstrahlungszeitpunkt gibt es noch nicht. Dafür steht fest, dass die neuen Ausgaben künftig direkt von Banijay produziert werden. Staffel eins entstand noch unter der Führung der Noisy Pictures, die inzwischen aber abgewickelt wurde (DWDL.de berichtete).

Präsentiert wurden die neu aufgelegten "Glücksrad"-Ausgaben bislang von Thomas Hermanns und Sonya Kraus, wobei die beiden sich in ihren Rollen auch abwechseln. Die Kritiken zum "Glücksrad"-Comeback fielen Anfang des Jahres eher verhalten aus. DWDL.de urteilte damals: "Leider hat RTLzwei die Chance vertan, den Klassiker ins Hier und Jetzt zu befördern." Eine Folge aus der ersten Staffel steht übrigens noch aus und wartet auf die Ausstrahlung.

In jedem Fall ist nun aber klar, dass der Sender auf absehbare Zeit an dem Format festhalten wird. Fest steht darüber hinaus ja auch schon, dass RTLzwei "Genial daneben" weiterhin im Programm haben wird - auch hier hat man die Anzahl der Folgen verdoppelt (DWDL.de berichtete). Zudem holt man mit "Genial witzig" bald eine Show zurück, die unter dem Titel "Richtig witzig" in der Vergangenheit auch schon mal bei Sat.1 zu sehen war.