Den zweiten Teil der "Harry Potter"-Reihe schickte Sat.1 am Samstag auf Sendung. Vor zwei Wochen hatte der Sender fast 14 Prozent in der Zielgruppe mit dem 20-Jahre-Special eingefahren, am zurückliegenden Wochenende lief mit "Der Stein der Weisen" der Auftaktfilm rund um den jungen Zauberer. Damals schauten etwa acht Prozent der klassisch Umworbenen zu. Dieses Ergebnisse steigerte Sat.1 nun trotz paralleler Fußballübertragung bei RTL auf schöne 10,4 Prozent. Auch in Sachen Reichweite ging es noch oben. Von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern am zurückliegenden Wochenende auf nun 1,07 Millionen.

So war der Film mit Daniel Radcliffe klar gefragter als "Ich – Einfach unverbesserlich", der zeitgleich bei Vox startete und sich in der klassischen Zielgruppe 5,1 Prozent Marktanteil schnappte. 410.000 zusehende Personen wurden hier gemessen. RTLzwei schickte zur Primetime den letztlich 3,7 Prozent bei den Umworbenen holenden "Super Volcano" on air, ProSieben kam mit Wiederholungen von "Darüber…die Welt" zur Primetime auf magere 5,7 Prozent. Knapp dreieinhalb Prozent Marktanteil holten zwei "Navy CIS: L.A."-Folgen vor 22:15 Uhr für Kabel Eins. Zwei weitere Folgen des US-Krimis schlossen sich am späteren Abend mit schwachen 2,5 sowie 3,1 Prozent an.



Zurück aber zu Sat.1, das den Tag mit im Schnitt sechseinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen abschloss, was daran lag, dass Serienklassiker in der Daytime ein Ladenhüter waren. Vier "Magnum"-Folgen kamen vormittags und mittags auf Werte zwischen zweieinhalb und 4,8 Prozent. Anschließend setzte Sat.1 sechsfach auf "Baywatch": Hier waren die 4,2 Prozent, die die beiden ersten Episoden lieferten, das beste Ergebnis.

Die Hauptnachrichtensendung "Newstime" bescherte dem Sender ab kurz vor 20 Uhr dann 5,7 Prozent Marktanteil. Am späten Abend, als der "Harry Potter"-Abspann gelaufen war, schloss sich übrigens mit "The Darkest Minds" noch ein weiterer Film mit guten Quoten an. 9,9 Prozent Marktanteil sicherte sich Sat.1 mit der Ausstrahlung im Schnitt. Die gemessene Reichweite im Gesamtmarkt lag bei 0,47 Millionen.