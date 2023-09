am 11.09.2023 - 12:59 Uhr

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft war es kein guter Sommer. Bei der zurückliegenden Europameisterschaft hatte such das Team ohne Sieg bereits nach der Vorrunde auf die Heimreise begeben. Ob es in Zukunft besser läuft, werden Fans ganz wesentlich bei ProSieben Maxx verfolgen können. Wie der Sender am Montagmittag mitteilte, haben Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, und der Deutsche Fußball Bund haben eine entsprechende Vereinbarung getroffen.

Der Deal umfasst die anstehenden Qualifikationsspiele und auch weitere Testspiele des DFB-Teams. Die Übertragungsrechte für die Europameisterschaften liegen ebenfalls bei der Seven.One Entertainment Group. 2025 steht die nächste EM an, der Auftakt zur Qualifikation dafür erfolgt bereits am Dienstag. In Pristina gegen Kosovo. Für "ran" berichten Matthias Opdenhövel, Flo Hauser und Rachel Rinast.