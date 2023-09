Gerade ist die neue NFL-Saison bei RTL gestartet, ab Mittwoch hofft man bei RTL+ und kommende Woche bei RTL mit dem international gefragten Reality-Format „Die Verräter“ zu punkten. Neben diesen Neuerungen setzen Sender und Streamingdienst im kommenden Jahr jedoch auch wieder stark auf den Ausbau schon bekannter Marken.

Ihre Best Brands-Strategie kündigte RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek vor einigen Wochen im DWDL-Interview an. Demnach helfen gerade die lange etablierten Programme bei der in Köln-Deutz nach oben erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Vor diesem Hintergrund führt der Sender „Deutschland sucht den Superstar“ mit Dieter Bohlen fort und holt das „Supertalent“ zurück.

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de arbeiten RTL bzw. RTL+ zusammen mit Produzent ITV Studios Germany derzeit an einem SpinOff von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, das im Spätsommer 2024 zu sehen sein soll. Produziert wird die zusätzliche Staffel in Südafrika, wo das eigentliche Dschungelcamp im Januar 2022 schon einmal gastierte.

Anlass für das SpinOff ist das 20-jährige Jubiläum des Formats, das in Deutschland am 9. Januar 2004 seine Premiere bei RTL feierte. Es orientiert sich an einer AllStars-Staffel, die das britische ITV im Frühjahr mit ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von „I’m a celebrity… get me out of here“ im Programm hatte. Wie bei ITV soll auch die Sommer-Staffel von RTL in Südafrika vorproduziert und damit nicht tagesaktuell ausgestrahlt werden.

Nach DWDL-Informationen soll die deutsche AllStars-Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ dann im Spätsommer 2024 zunächst beim Streamingdienst RTL+, später auch bei RTL zu sehen sein. Derzeit werden bisherige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Dschungelcamps angefragt. Beim Sender hält man sich vorerst bedeckt. Auf Anfrage von DWDL wollte man sich am Montag zu dem Projekt nicht äußern.