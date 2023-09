Voraussichtlich ab kommendem Jahr wird die ARD Mediathek um ein Serienformat reicher sein, das insbesondere jüngere Zielgruppen ansprechen dürfte: "Bad Influencer" ist dabei einerseits die Debütserie von Lilli Tautfest und Melanie Waelde, die beide Regie führen, andererseits eine Adaption einer gleichnamigen niederländischen Serie. Tautfest und Anika Soisson schrieben die Bücher für die deutsche Version, die nun noch bis Ende September in Berlin gefilmt wird. Für die Umsetzung zuständig sind die Firmen IT Media Medienproduktion und Tellux next.

Im Fokus der Serie steht Donna, die eigentlich nur ein nettes kleines, privates Sexdate haben wollte. Dass sie mit Pascal einen Pick-Up-Artist erwischt hat und zum Teil der Dating-Challenge des Influencers geworden ist, merkt sie erst, als sein Triumph-Video schon gestreamt ist. Vor laufender Kamera tritt sie Pascal in die Weichteile und geht in Folge "als halbnackte Hardcore-Feministin viral". Die Aufmerksamkeit nutzt sie und eröffnet kurzerhand einen eigenen Channel auf dem sie das "Zeitalter des Feminismus ausruft" und zugleich ein Duell mit Pascal eingeht. Sie will mehr Followerinnen und Follower haben als er – binnen eines Monats. Angepriesen wird ein "satirischer Ausflug" in die Welt des Influencens.

In den Hauptrollen von "Bad Influencer" werden Lia von Blarer, Salome Kießling, Lukas Sperber und Nils Hohenhövel zu sehen sein. Zum weiteren Cast des Formats zählen nach ARD-Angaben unter anderem auch Malene Becker, Zsá Zsá Inci Bürkle, Estefania Mputu, Sarah Mangione, Lotta Schwerk, Tom Beck oder Monika Anna Wojtyllo. Alexander Ferwer und Philipp Schall agieren als Produzenten der Serie, die vom SWR beauftragt wurde, Producerin ist Tina Lenz.