Noch einmal an seinen Plänen geschraubt hat das ZDF beim Sendetermin des Dokudramas "Ich bin Margot Friedländer". Die Produktion wurde als "besonderer Programmakzent" zum 85. Jahrestag der Novemberprogrome am 9. November hergestellt. Im TV läuft "Ich bin Margot Friedländer" nun aber nicht am Donnerstag, 9. November, sondern zwei Tage vorher, also am 7. und somit dienstags zur besten Sendezeit.