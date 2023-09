Zwei Staffeln von "The Taste" werden im Jahr 2023 im deutschen Fernsehen laufen. Nach der Frühjahrsstaffel, in der Kandidatinnen und Kandidaten eine "zweite Chance" gegeben wurde, haben Sat.1 und Joyn für Herbst nun eine weitere Runde angekündigt. Es wird dann schon die zwölfte Staffel sein. Der Startschuss der Episoden soll nun am Mittwoch, 18. Oktober erfolgen – vorab beim kostenpflichtigen Streamingdienst JoynPlus+.

Dass Sat.1 am 25. Oktober um 20:15 Uhr nachzieht, ist somit wahrscheinlich, wenn auch vom Sender noch nicht bestätigt. Eine Woche Vorlauf beim Streamer haben im Herbst aber auch andere Formate, etwa "The Voice Rap" oder "Hochzeit auf den ersten Blick". Will Sat.1 mit "The Taste" zudem vor dem Weihnachtsfest fertig sein, bleibt nicht sehr viel mehr Zeit. Bis Mitte Oktober belegt "Das große Backen" noch den 20:15-Uhr-Slot am Mittwoch in Sat.1.



Die zwölfte Staffel von "The Taste" bringt zudem die Rückkehr des langjährigen Coaches Frank Rosin mit sich. Zum Drehstart im Sommer sagte dieser: "Die kurze 'The Taste'-Pause hat mir gutgetan, ich hatte Zeit für andere Projekte. Aber dann habe ich erkannt, dass es zu früh war, um den Löffel abzugeben." Entsprechend gibt er in der anstehenden Staffel neben Alexander Herrmann, Alex Kumptner sowie Tim Raue seine Bewertungen ab. Am Ende geht es für alle Teilnehmenden um den Gewinn von 50.000 Euro und die Möglichkeit, ein eigenes Kochbuch auf den Markt zu werfen.

"The Taste" wird von Redseven Entertainment umgesetzt und ist für Sat.1 eigentlich ein guter Quotenerfolg. Staffel zehn etwa kam bei den klassisch Umworbenen auf durchschnittlich 10,6 Prozent. Die Frühjahrsstaffel 2023 hielt mit diesen Werten aber nicht mit; gleich mehrere Episoden landeten bei weniger als sieben Prozent, der Staffelschnitt belief sich auf rund 7,5 Prozent.