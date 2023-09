Der ungebrochene Erfolg bei RTL gibt ihnen Recht: Mit im Schnitt 15,5 Prozent Marktanteil lief die siebte Staffel von "Ninja Warrior Germany" im vergangenen Herbst am Freitagabend überdurchschnittlich gut. Eine achte Staffel hat RTL längst bestellt, sie wird am 13. Oktober im RTL-Programm debütieren (freitags, 20:15 Uhr) und sogar umfangreicher sein als zuletzt. Nicht nur fünf Vorrundenshows soll sie umfassen, sondern gleich sechs. Hinzu kommen wie üblich zwei Halbfinalshows, zwei Finalshows und auch ein Promi-Special darf in diesem Jahr nicht fehlen.

Insgesamt sollen nach RTL-Rechnung rund 250 Athletinnen und Athleten dabei sein. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 16 Jahren, wie es heißt. RTL verspricht für die neuen Folgen nicht nur "zahlreiche neue Hindernisse". Die endlose Himmelsleiter ersetzt zudem am Ende der Vorrunden den Duell-Parcours – hier treten die besten vier Ninjas einer jeden Vorrunde gegeneinander an und können sich ein Final-Ticket sichern sowie Extra-Geldgewinne einstreichen. Auch in den Halbfinal- und Final-Shows gibt es neue Hindernis-Herausforderungen. Zum Beispiel muss in verschiedenen Runden erstmals ein Unterwasser-Hindernis überwunden werden.

Beim Promispecial sollen Promis erstmals in Teams antreten. Moderiert wird die RTL-Show wie bisher vom Trio Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann. Daniel Hock kehrt als Moderator der Instagram-Nachberichterstattung "Buzzer danach" zurück. Auch die achte Staffel des Formats wird von RTL Studios in Köln umgesetzt. 2022 wurden Max Görner Last Man Standing und Andrea Meßner Last Woman Standing. Für Hörgeschädigte soll die Show "über fast alle digitalen Verbreitungswege" mit Live-Untertiteln empfangbar sein.