Schon in wenigen Wochen können Zuschauerinnen und Zuschauer von Vox wieder zwei Stunden pro Nachmittag mit Guido Maria Kretschmer verbringen. Um 15 Uhr seit Jahren gesetzt ist die Produktion "Shopping Queen", in der zurückliegenden Saison hat Vox nun über mehrere Monate rund 100 Folgen von "Guidos Deko Queen" als Lead-Out, also auf dem 16-Uhr-Slot, gezeigt. Im Schnitt fuhr die Sendung über acht Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen ein und war somit ein Erfolg für den in Köln ansässigen Sender.

Eine neue Staffel des Formats startet nun am 9. Oktober. "Gleich in der ersten Woche wird unter dem Motto "Mit Lichtgeschwindigkeit durch die Jahrzehnte – Erhelle dein Zimmer im Design einer Stil-Epoche" gewerkelt und dekoriert. Kandidatinnen und Kandidaten müssen in dem Format bekanntlich ihr Händchen für gute Dekorationen unter Beweis stellen. Aktuell läuft auf dem Sendeplatz noch "Das Duell – Zwischen Tüll und Tränen", das sich mit der Episode vom 6. Oktober vorerst verabschiedet.



Von "Guidos Deko Queen" zeigte Vox im Sommer übrigens erstmals eine Primetime-Folge, die mit rund sechseinhalb Prozent Marktanteil bei den klassischen Umworbenen eine solide Figur abgab. In dem Format traten prominente Kandidatinnen und Kandidaten an.

Ebenfalls neu im Oktober-Programm von Vox werden zwei True-Crime-Dokumentationen sein, die mittwochs um 22:15 Uhr eingeplant sind. Für den 11. Oktober verspricht der Sender "Das Geheimnis der Weimar Morde", eine Spiegel TV-Produktion, in Aussicht gestellt. Sieben Tage später soll sich die Doku "Tödlicher Schatten – Der Fall Sophie", die einen der aufsehenerregendsten Stalking-Fälle der letzten Jahrzehnte aufrollt, anschließen.