am 20.09.2023 - 12:23 Uhr

Im Sommer hat Sky Deutschland bekannt gegeben, dass man künftig keine deutschen Serien mehr produzieren möchte. Bei einigen Projekten in Entwicklung führte das zu einer Vollbremsung, bei "Krank" etwa sprang ZDFneo an der Seite der Sky Studios ein. Dennoch: in den kommenden Monaten stehen noch Serienausstrahlungen beim Pay-TV-Anbieter ein. Häppchenweise hat sich der Sender etwa einem Ausstrahlungstermin des schon vor eineinhalb Jahren vorgestellten "Unwanted" angenähert. Im August hieß es bereits, die Serie werde im November kommen.

Jetzt ist fix: Ab 3. November läuft die Serie immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie parallel dazu über Sky Q und auf dem Streamingdienst Wow zu sehen. In den Hauptrollen sind unter anderem Marco Bocci und Jessica Schwarz zu sehen. Obendrein spielen die deutschen Stars Barbara Auer, Sylvester Groth, Jonathan Berlin mit. Die Serie ist inspiriert vom Buch „Bilal“ des Investigativ-Journalisten Fabrizio Gatti, der über seine Erfahrungen während seiner Reise entlang der Sahararouten berichtet, wo sich nicht nur Flüchtlinge aus Afrika aufhalten , sondern auch viele Menschenhändler, die versuchen, aus dem Elend der Migranten ein Geschäft zu machen.

Pantaleon Films hat das Format hergestellt, Oliver Hirschbiegel führte Regie. Stefano Bises schrieb und entwickelte die Serie unter Mitwirkung von Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini und Michela Straniero. In dem Format rettet ein riesiges Kreuzfahrtschiff 28 Flüchtende, die Schiffbruch erlitten hatten. Auf ihrem Weg nach Italien und auf der Flucht vor Hunger, Krieg, Sklaverei und Verfolgung ist das Kreufahrtschiff zugleich Rettung und erster Schritt in eine Welt, von der die Migrantinnen und Migranten geträumt haben.

Als die 28 Überlebenden aber erfahren, dass das Schiff zurück nach Libyen steuert – an den Ort, von dem sie geflohen sind – "wird das Kreuzfahrtschiff zum Brennglas für die weltweite Flüchtlingskrise, den Menschenhandel und die Versuche der westlichen Welt, illegale Einwanderinnen und Einwanderer fernzuhalten."