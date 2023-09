Das ZDF wird mittelfristig mehr Folgen von "Das Traumschiff" ausstrahlen als in den vergangenen Jahren. Schon in der TV-Saison 2022/2023 lief im November eine "Zusatzfolge". Am 20. November, nach dem Auftaktspiel der Fußball-Winter-Weltmeisterschaft, ging es für von den Florian Silbereisen gespielten Kapitän Max Parger nach Lappland. Coco Island, die Bahamas und Vancouver waren dann die Stationen an den regulären "Traumschiff"-Terminen zu Weihnachten, an Neujahr und Ostern.





Auch 2023 soll es nun eine Zusatzfolge im November geben. "Walvis Bay" wird am 26. November und somit einen Tag nach dem Thomas-Gottschalk-Abschied von "Wetten, dass..?" im ZDF zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Walvis Bay ist eine Hafenstadt an der Küste Namibias. Medienberichten zufolge sollen Dietmar Bär, Cathy Hummels und Axel Schulz als Gaststars auftreten. Gegenüber DWDL.de hat das ZDF nun bestätigt, dass die höhere Dosierung des ZDF-Klassikers zunächst dauerhafter Natur sein wird. Auch in den Jahren 2024 und 2025 sollen vier Folgen von "Das Traumschiff" produziert werden, bestätigte eine Sendersprecherin. Das heißt: Bis einschließlich der Fernsehsaison 25/26 dürfte es bei dieser Stückzahl an First-Runs bleiben.



Neben den gesetzten Folgen an Weihnachten, an Neujahr und Ostern ist somit also auch 2024 und 2025 Platz für eine weitere Folge, die theoretisch jeweils im November zur Ausstrahlung kommen könnte. Und trotz der Aufstockung der "Traumschiff"-Dosis wird nicht mehr auf der MS Amadea gedreht als früher. Denn im gleichen Atemzug wird die Produktion von "Kreuzfahrt ins Glück" gedrosselt.



Der "Traumschiff"-Ableger startete einst 2007. Zwischen 2008 und 2010 waren von dem Format jährlich drei Episoden zu sehen. Seit 2011 lief die Reihe immer an Neujahr und am zweiten Weihnachtsfeiertag im Anschluss an eine "Traumschiff"-Erstausstrahlung; also zwischen 21:45 und 23:15 Uhr. 2022 wiederholte man an Weihnachten erstmals eine damals zwei Jahre alte Ausgabe. Am Neujahrsabend 2023 lief eine neue Folge – in Episode Nummer 36 ging es für die Passagiere nach Ligurien.



Auch im kommenden Winter ist nun nur eine "Kreuzfahrt ins Glück"-Folge geplant. Gegenüber DWDL.de bestätigte das ZDF, dass die Produktion am Neujahrsabend ab 21:45 Uhr zu sehen sein wird. Ziel der Reise wird dann Korsika sein. Mit der Verschiebung hin zu mehr "Traumschiff" und weniger "Kreuzfahrt ins Glück" verlagert das ZDF also auch Budget auf den 20:15-Uhr-Sendeplatz.

In "Kreuzfahrt ins Glück" spielt die "Traumschiff"-Crew um Florian Silbereisen nur Nerbenrollen. Neben wechselnden Hauptdarstellerinnen und -darstellern ist durchgehend Jan Hartmann als Hochzeitsplaner Tom Cramer zu sehen. Er übernahm diese Rolle vor rund sechs Jahren. Zuvor waren schon Patrik Fichte, Eva-Maria Grein von Friedl oder Marcus Grüsser als Hochzeitsplanerinnen und Hochzeitsplaner in mehreren Ausgaben zu sehen.