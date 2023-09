am 21.09.2023 - 10:45 Uhr

Kommende Woche startet das ZDF am Mittwoch ab 19:25 Uhr die zweite Staffel der Weekly "Hotel Mondial" – erneut werden dann zwölf Episoden des Formats laufen. Und ein Nachfolger steht schon fest. Ende Dezember übernimmt dann die Krimiserie "Blutige Anfänger", die in ihre inzwischen fünfte Staffel gehen wird. Das Staffeldebüt ist nach aktuellem Planungsstand auf den 27. Dezember terminiert.

Weitere Details hat das ZDF zudem auch zur neuen Fitness-Studio-Weekly "Pumpen" verraten. 25 Folgen des Neustarts sind beauftragt worden. Sie werden mit recht großer Vorlaufzeit exklusiv in der Mediathek angeboten. Auf Abruf soll die Serie schon im Januar 2024 starten. Die lineare Ausstrahlung ist dann ab März im Programm von ZDFneo vorgesehen. Mia (Lotte Becker) und Tom (Timur Bartels) sollen in "Pumpen" das elterliche Fitnessstudio in Magdeburg übernehmen, das kurz vor dem finanziellen Kollaps steht. Dabei wollten die beiden nie etwas mit dem Studio zu tun haben. Doch der letzte Wille ihrer verstorbenen Mutter (Katharina Abt) lässt ihnen keine andere Wahl.