Als Amazon Prime in den 00er Jahren eingeführt wurde, warb der US-Versandriese vor allem mit einem vermeintlichen Vorteil: Dem schnelleren Versand von Dingen, die die Kundinnen und Kunden im Onlineshop kauften. Inzwischen hat sich die Angebotspalette deutlich erweitert, Prime-Kunden haben etwa auch Zugriff auf Prime Video. Auch deshalb hatte es im letzten Jahr eine Preiserhöhung gegeben - und nun zieht man bei seinem Streamingdienst der Konkurrenz in einem weiteren Punkt hinterher.

So hat Amazon am Freitag angekündigt, dass die Kundinnen und Kunden von Prime Video ab 2024 Werbeeinblendungen erhalten sollen. Das sei nötig, um "noch mehr fantastische Inhalte anbieten zu können", heißt es in einem Blog-Post auf der Amazon-Seite. Die Rede ist von Werbung "in begrenztem Umfang". Ziel sei es, "deutlich weniger Werbung zu zeigen als lineare Fernsehsender und andere Video-Streaminganbieter".

Darüber hinaus wird es aber auch eine werbefreie Version von Prime Video zu abonnieren geben - die wird dann allerdings teurer sein als bislang. Über die genaue Preisgestaltung will Amazon zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Wer die werbefreie Version ab dem neuen Jahr nicht abonniert, bekommt automatisch Werbung angezeigt - und der Preis des Abos bleibt gleich.

Prime Video zieht damit gegenüber anderen Streaminganbietern nach. Netflix bietet schon seit einiger Zeit einen vergünstigten Tarif mit Werbung an, der bislang auch recht gut angenommen wird, was sich in den Abo-Zahlen widerspiegelt. Disney+ hat die Einführung eines Werbe-Abos in Deutschland zum 1. November angekündigt (DWDL.de berichtete). Künftig werden also auch Nutzerinnen und Nutzer von Prime Video Werbung sehen, solange sie nicht auf die teurere, werbefreie Version umsteigen.

Amazon hat den Preis für sein Prime-Angebot in Deutschland erst im vergangenen Jahr erhöht. Bis dahin zahlten Kundinnen und Kunden für Prime Video, Amazon Music und eben auch die Express-Lieferung im Online-Shop rund 69 Euro, wenn man das Jahresabo gebucht hatte. Seit rund einem Jahr kostet der Dienst 89,90 Euro. Bei monatlicher Zahlung kostet Prime aktuell 8,99 Euro.