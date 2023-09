Sandro Wagner wird in Zukunft nicht mehr als Fußball-Experte im ZDF zu sehen sein, das hat der Sender jetzt bestätigt. Hintergrund ist die Tatsache, dass Wagner beim DFB einen neuen Job angenommen hat, er wird fester Co-Trainer der Fußball-Nationalmannschaft an der Seite von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der DFB hatte die Personalien erst am Freitag offiziell verkündet, das ZDF reagiert nun also recht schnell auf die veränderte Situation rund um seinen ehemaligen Experten.

In Mainz wird man wohl auch ein bisschen unglücklich sein mit der Entscheidung Wagners - schließlich war man mit dessen Arbeit als Experte stets sehr zufrieden. Bei der zurückliegenden Fußball-WM war Wagner fester Bestandteil des ZDF-Experten-Teams und habe als Co-Kommentator "durch seine kompetente und unterhaltende Art überzeugt", so das ZDF. Wagner gehörte auch zum festen Experten-Team für die Fußball-EM im kommenden Jahr. Nun muss sich das ZDF hier nach einer anderen Person umsehen, über einen möglichen Nachfolger oder Nachfolgerin machte der Sender am Freitag keine Angaben.

ZDF-Sportchef Yorck Polus ist derweil voll des Lobes für Sandro Wagner. Er sagt: "Mit seiner fußballerischen Kompetenz und pointierten Formulierungslust hat Sandro Wagner unser Experten-Team zuletzt bestens ergänzt. Für die Heim-EM wird er uns nun nicht als Experte zur Verfügung stehen können. Wir danken ihm für die tolle Zusammenarbeit bisher und wünschen ihm für die neue Aufgabe als Co-Trainer des DFB-Teams viel Erfolg."

Sandro Wagner selbst sagt: "Das ZDF hat mir 2020 den Einstieg als TV-Experte ermöglicht. Die Europameisterschaft im eigenen Land als ZDF-Experte begleiten zu können, wäre natürlich auch sehr reizvoll gewesen. Aber jetzt freue ich mich extrem auf die neue Aufgabe als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, der ab sofort mein voller Fokus gilt. Ich danke dem ZDF für das sofortige Verständnis."