Schon seit 2016 überträgt das WDR Fernsehen die "1Live Köln Comedy Nacht XXL" in seinem Programm, in den zurückliegenden Jahren war die Veranstaltung aber immer nur am späten Abend zu sehen. In diesem Jahr wird das anders sein, die von Brainpool produzierte Veranstaltung soll am 21. Oktober erstmals zur besten Sendezeit beim WDR Fernsehen zu sehen sein - also ab 20:15 Uhr.

1Live und Cologne Comedy holen im Rahmen des Cologne Comedy Festivals etliche bekannte Comedy-Künstlerinnen und Künstler auf die große Bühne - und das in diesem Jahr an gleich vier Terminen in den Arenen in Köln und Oberhausen. Mit dabei sind unter anderem Torsten Sträter, Tahnee, David Kebekus, Filiz Tasdan, Osan Yaran, Assane Badiane und Carolin Kebekus. Moderator der Shows ist Comedian Bastian Bielendorfer. Im WDR Fernsehen ist die "Comedy Nacht XXL" aus Köln zu sehen, die am gleichen Tag stattfindet und rund eine Stunde vor der TV-Übertragung beginnt.

Eingebettet ist die "1Live Köln Comedy Nacht XXL" im Programm des WDR Fernsehens übrigens in einen Comedy-Tag, so stellt man den gesamten Samstag (21. Oktober) unter das Motto "Wir lieben Comedy", heißt es vom Sender. Schon ab 11:15 Uhr sehen Zuschauerinnen und Zuschauer die Bühnenprogramme von Jürgen Becker, Torsten Sträter, Bernd Stelter und Ingrid Kühne. Nachmittags folgt "Comedy Cuisine" mit Thomas Hermanns und Ingo Appelt. In der Abendschiene sind nach der "Comedy Nacht XXL" noch die beiden Neustarts "Ladies Night Youngstars" und "1Live 99 Problems" mit Felix Lobrecht zu sehen. Den Abschluss des Tages bildet "Das Leben ist kein Pausenhof" von und mit Bastian Bielendorfer, das kurz nach Mitternacht startet.