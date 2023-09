Prominenter Neuzugang bei der täglichen RTL-Serie "Alles was zählt": Reality-Sternchen und Dschungelkönig Filip Pavlović wird demnächst in einer Gastrolle zu sehen sein. Los geht’s ab dem 6. Dezember, als charmanter Getränkelieferant verliebt er sich sogleich in eine andere Figur der Serie. Für Pavlović ist es übrigens eine Schauspielpremiere: Er stand bislang noch nie für ein fiktionales Projekt vor der Kamera.

Und so beschreibt RTL die Story rund um Pavlovićs Figur: Als der gutaussehende Getränkelieferant Lars Orth (Filip Pavlović) auf einmal Miray Öztürk (Sıla Şahin) gegenübersteht, ist es um ihn geschehen. Doch die schöne Miray ist vor allem an ihrer Karriere als Influencerin interessiert und ein Getränkelieferant passt so gar nicht in ihren Traum vom Glamourleben. Doch als Lars ihr bei einem Projekt für ihre Influencer-Karriere hilft, knistert es gewaltig. Und so steht Miray am Ende vor einer schweren Entscheidung: Herz oder Karriere?!

"Jeder, der mich kennt, weiß, ich lasse nichts unversucht und die Schauspielerei stand noch auf meinem Zettel. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt endlich damit losgehen kann. Ich habe noch nicht alle Kollegen kennengelernt, aber die, die ich getroffen habe, waren super offen, freundlich und haben sich Zeit für mich genommen, wenn ich Fragen hatte", sagt Pavlović zu seinem Drehbeginn.

Einem großen Publikum wurde Filip Pavlović 2018 zunächst in der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" bekannt. Schon davor war er in den RTLzwei-Formaten "Next, Please!" und "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" zu sehen. Es folgten Auftritte in diversen Formaten, unter anderem nahm Pavlović an "Bachelor in Paradise", "Like Me - I’m Famous", dem "RTL Turmspringen" oder auch "Grill den Henssler" teil. Über seinen Sieg bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021 sicherte er sich das Ticket für das Dschungelcamp im Jahr darauf - und gewann dort ebenfalls.