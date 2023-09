ProSieben und Sat.1 haben die für Sonntag angekündigte Sendung "Newstime Spezial: Wo steht Deutschland? Fragen an Finanzminister Lindner" abgesagt. Aufgrund der Corona-Erkrankung des Politikers müsse die Sendung leider entfallen, informierten Sat.1 und ProSieben am späten Freitagnachmittag auf X (ehemals Twitter). Bei Lindner wurde bereits vor einigen Tagen eine Corona-Infektion festgestellt und daher musste er schon einige Termine absagen - nun also auch das geplante Interview.

In der Sendung sollten "Newstime"-Chefreporterin Charlotte Potts und Heiko Paluschka, Leiter des Hauptstadtstudios, Lindner eigentlich zu aktuell drängenden Themen befragen. Nun geht die Nachrichtensendung am kommenden Sonntag ganz regulär um 19:55 Uhr sowohl in Sat.1 als auch bei ProSieben on Air. Die Spezial-Ausgabe wäre zehn Minuten früher gestartet.

Das Lindner-Interview wäre die nächste Ausgabe einer ganzen Reihe von "Newstime"-Specials gewesen, die seit August in Sat.1 und bei ProSieben zu sehen gewesen sind. Den Anfang machte ein Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz, im September folgten Sendungen, in denen Robert Habeck und Friedrich Merz zu Gast waren und sich den Fragen stellten. Bei Scholz sahen noch rund 800.000 Menschen auf beiden Sendern zu und in der klassischen Zielgruppe landete die Sendung jeweils unter dem Senderschnitt. Die zwei anderen Ausgaben machten ihre Sache besser und erreichten mehr als eine Million Menschen. ProSieben kam mit dem Merz-Interview zuletzt auf gute 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

"Newstime" ist seit einigen Wochen die gemeinsame News-Marke der Sender der Seven.One Entertainment Group. Sat.1 hat darüber hinaus kürzlich angekündigt, seine Haupt-Nachrichtensendung ab Mitte Oktober um 10 Minuten auszuweiten (DWDL.de berichtete).