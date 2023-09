ARD und ZDF werden auch in Zukunft viele Spiele der Fußball-Nationalmannschaften der Frauen und der Männer übertragen. Beides ist keine Überraschung, dennoch haben die Sender nun einige Details zu den Deals bekanntgegeben. So haben ARD und ZDF jetzt in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärt, dass sich ihre gemeinsame Sportrechte-Agentur SportA mit der UEFA auf den Erwerb von exklusiven Medienrechten an Länderspielen der Männer bis ins Jahr 2028 geeinigt habe.

Die Vereinbarung beinhaltet insgesamt 30 Spiele, dazu zählen Begegnungen der Nations League sowie Vorbereitungs- und Qualifikationsspiele für die UEFA Euro 2024, für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und für die UEFA Euro 2028. Die erworbenen Rechte können live und nachverwertend sowie technologieneutral für alle Verbreitungswege genutzt werden, heißt es von den Sendern. Die Entscheidung kommt allerdings nicht überraschend, DWDL.de berichtete bereits im Mai 2022 über den Deal - damals bestätigte aber nur RTL den Rechteerwerb.

Die Männer-Nationalmannschaft wird also nicht exklusiv bei ARD und ZDF zu sehen sein - ganz im Gegensatz zu den Frauen. Wie der DFB bereits vor rund einem Jahr mitteilte, habe man den Vertrag mit ARD und ZDF verlängert, dabei machte man aber keine genauen Angaben zu Umfang und Dauer der Vereinbarung. Nun heißt es von ARD und ZDF, man habe sich die exklusiven Medienrechten an sämtlichen Länderspielen der Frauen bis ins Jahr 2027 gesichert. Das Rechtepaket umfasst die Spiele der neuen Nations League der Frauen sowie die Qualifikations- und Vorbereitungsspiele für die UEFA Euro 2025 und die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2027.

ARD-Sportrechte-Intendant Tom Buhrow sagt: "Ich freue mich sehr, dass Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft – der Frauen und der Männer – auch in Zukunft bei uns in ARD und ZDF zu sehen sein werden. Unser Publikum kann sich darauf verlassen, dass wir die Sportereignisse wie gewohnt journalistisch begleiten."

Und ZDF-Intendant Norbert Himmler ergänzt: "Über die EM 2024 hinaus können wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nun signalisieren: Spiele der deutschen Nationalmannschaften, Männer wie Frauen, sind auch in den kommenden Jahren weiter verlässlich bei ARD und ZDF präsent. Wir freuen uns auf die Übertragungen der Spiele und werden unserem Publikum in gewohnt hoher journalistischer Qualität ein vielfältiges Programm mit Live-Spielen, Analysen und interessanten Gesprächen bieten."