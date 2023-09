"Die Viva Story - zu geil für diese Welt!" - So heißt die neue, dreiteilige Doku, in der sich die ARD mit dem deutschen Musiksender beschäftigen wird, der 2018 eingestellt wurde. Anlass ist die Tatsache, dass Viva am 1. Dezember eigentlich 30 Jahre alt geworden wäre. Genau an diesem Tag soll die Doku dann auch in der ARD-Mediathek sowie auf ARD Kultur veröffentlicht werden. Ende des Jahres ist außerdem noch eine TV-Ausstrahlung geplant. Die Dreharbeiten für die drei Folgen sind am Montag, den 25. September, beendet worden.

Und während schon klar war, dass Collien Ulmen-Fernandes Teil der Doku sein wird, hat ARD Kultur nun verraten, dass auch Markus Kavka und Nilz Bokelberg darin zu sehen sein werden. Die drei ehemaligen Viva-Gesichter führen als Hosts durch je eine Folge und sollen diese dann auch mit persönlichen Anekdoten bereichern. In den drei Ausgaben geht es um Aufstieg, Triumph und Fall des Senders.

In Interviews kommen darüber hinaus zahlreiche andere Persönlichkeiten zu Wort, die eine eigene Geschichte mit Viva verbindet. So werden auch Oliver Pocher, Mola Adebisi, Aleksandra Bechtel, Gülcan Kamps, Matthias Opdenhövel und Tyron Ricketts interviewt. Hinzu kommen zahlreiche Musikerinnen und Musiker der damaligen Zeit, unter anderem Smudo, Kim Frank, Thees Uhlmann, H. P. Baxter und Jasmin Wagner. Darüber hinaus kommen neben Viva-Gründer Dieter Gorny auch Programmchefs und Redaktionsleiter zu Wort.

"Die Viva Story – zu geil für diese Welt!" ist eine Produktion von Florida Factual im Auftrag von ARD Kultur. Autor Thorsten Berrar arbeitete selbst lange für den mittlerweile eingestellten Musiksender. Verantwortlich bei ARD Kultur sind Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Kai Winn (Redaktion).