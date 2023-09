In Bayern, Tschechien und Italien haben die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "Die Kaiserin" begonnen. Auch in den neuen Folgen der Netflix-Serie stehen wieder die rebellische Sissi und ihr Franz im Mittelpunkt - denn kaum ist die erste Krise überstanden, ziehen dunkle Wolken über Schönbrunn auf. So sieht sich Franz (Philip Froissant) in Europa unerwartet einem mächtigen Widersacher gegenüber, während Elisabeth (Devrim Lingnau) unter großen Druck gerät, weil ein Thronfolger schnellstmöglich die Zukunft des Reiches sichern soll.

Neben Devrim Lingnau und Philip Froissant, der in dieser Woche auch auf einen Deutschen Fernsehpreis hoffen kann, kehren Melika Foroutan (Kaiserinmutter Sophie), Johannes Nussbaum (Erzherzog Maximilian) und Almila Bagriacik (Hofdame Leontine) in ihre Rollen zurück. Neu mit dabei sind unter anderem Josephine Thiesen als Prinzessin Marie und Christoph Favre als Napoleon III.

Hinter den Kulissen zeichnet Katharina Eyssen erneut als Showrunnerin der Produktion von Sommerhaus Serien verantwortlich. Executive Producers sind Jochen Laube, Fabian Maubach, Robert Eyssen, Katharina Eyssen und Scarlett Lacey. Regie führen diesmal Barbara Ott und Maximilian Erlenwein.

Wann die Ausstrahlung der neuen Folgen von "Die Kaiserin" erfolgen wird, steht noch nicht fest - hierzu hat sich Netflix bislang bedeckt gehalten. RTL ist da schono weiter: Hier haben schon im Juni die Dreharbeiten für die dritte Staffel von "Sisi" begonnen, deren Ausstrahlung wohl wieder rund um Weihnachten erfolgen wird.