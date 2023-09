am 26.09.2023 - 12:16 Uhr

Die Leonine-Tochter und Doku-Schmiede gebrueder beetz Filmproduktion will sich künftig stärker international engagieren - und dafür holt man nun Martin Pieper an Bord, der das Team rund um die beiden Geschäftsführer Reinhardt und Christian Beetz ergänzt. Als International Producer verantwortet er ab dem 1. Oktober die Bereich internationale Koproduktion und berichtet an Christian Beetz.

Pieper kommt vom ZDF, wo er mehr als 20 Jahre lang die ZDF/Arte-Redaktionen "Kultur- und Wissenschaft", "Thema" und zuletzt "Aktuelles/Arte" leitete. Für die Reihe "Durch die Nacht mit..." erhielt er den Grimme-Preis. In einer Pressemitteilung der Produktionsfirma ist von einer "beeindruckendes Expertise" und seinem "tiefen Verständnis für die komplexen Herausforderungen und Chancen des Dokumentationsmarktes" die Rede. Die Verpflichtung von Martin Pieper folgt auf die bisherige Zusammenarbeit mit gebrueder beetz im Rahmen des armenischen Oscar-Beitrags "Aurora - Star wieder Willen" sowie den mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilmen "Gaza" und "Das Land der Erleuchteten".

Christian Beetz sagt: "Mit Martin Pieper gewinnen wir einen erfahrenen International Producer, dessen Engagement für qualitativ hochwertige Produktionen perfekt zu unserer inhaltlichen Ausrichtung passt. Er ist international hervorragend vernetzt und wird eine maßgebliche Rolle dabei spielen, unsere Internationalisierung weiter voranzutreiben und relevante Dokumentationen mit globaler Perspektive für ein internationales Publikum zu produzieren."

Und Martin Pieper selbst sagt zu seinem neuen Job: "Ich kenne die gebrueder beetz Filmproduktion seit ihrer Gründung und habe ihr ständiges Ringen um den Zuschauer, die Suche nach innovativen Formen des Storytellings und die visuelle Umsetzung, komplexer Themen spannend und verständlich zu gestalten, lange verfolgen können. Sie sind damit auch international zu einer Referenz geworden. Wie heißt es im ‘Paten’? Ein Angebot, das man nicht ausschlagen kann!"