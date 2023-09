am 26.09.2023 - 13:23 Uhr

Einen "echten Adrenalinkick" und einen "Wettlauf gegen die Zeit" kündigen RTL und die Produktionsfirma UFA Serial Drama für die nächste "Event-Woche" von "Unter uns" an, die in diesem Jahr für den Zeitraum 6. bis 10. November angesetzt ist. Sie steht unter dem Motto "Vertrau mir - Ich bin dein Mörder". Und darum geht's: Eva Wagner ist untergetaucht, weil sie sich mächtige Feinde in der Unterwelt gemacht hat und musste dafür ihre große Liebe Dominic Adams zurücklassen.

Weil Ute Kiefer daran nicht ganz unschuldig ist, setzt sie nun alles daran, das Paar wieder zu vereinen und vertraut sich Jakob Huber an. Doch der treibt ein gefährliches Doppelspiel und lockt das Böse in die Schillerallee: Der Kopf der kriminellen Organisation hat eine Bombe deponiert und droht, sie explodieren zu lassen, wenn er Eva nicht ausgeliefert bekommt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Produzent Guido Reinhardt sagt: "Wir wollten uns auch in diesem Jahr bei unserem Publikum für die Treue bedanken und haben dafür den Weg dieser Eventwoche gewählt. Es wird wieder einiges zu entdecken geben, neben Spannung und Action auch das besonders vertraute Gemeinschaftsgefühl der Schillerallee. Gleichzeitig bietet diese bunte Mischung an unterschiedlichen Emotionen und Humor einen Vorgeschmack auf unser großes Jubiläum im nächsten Jahr: 30 Jahre ‚Unter uns‘."

"Unter uns" verzeichnete zuletzt wieder leicht steigende Quoten, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen liegt im September bislang bei 10,0 Prozent und könnte damit erstmals seit Mai 2022 wieder knapp zweistellig ausfallen. Der Jahresschnitt liegt bislang allerdings noch unter 9 Prozent und damit bei seinem bisherigen Tiefstwert.