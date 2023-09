DMAX hat eine Dokusoap über den Box-Promoter Rainer Gottwald angekündigt. Ab dem 7. November strahlt der Männersender seine neue Eigenproduktion mit dem Titel "Gottwald - King of the Ring" jeweils dienstags um 21:15 Uhr. Angekündigt wurden zunächst sechs Episoden, in denen DMAX den ehrgeizigen Badener in dessen Arbeitsalltag begleitet, aber auch seine ruhigen Momente zeigen will.

Bekanntheit erlangte Rainer Gottwald im vergangenen Jahr als Sieger von "Promi Big Brother", doch in der Box-Welt hat er sich schon weit davor einen Namen gemacht. So war Gottwald 1986 selbst Deutscher Meister im Kick-Boxen, bis eine Knieverletzung seine eigene sportliche Karriere beendete.

Bis heute organisiert er Box-Events und betreut rund 20 Boxer, von denen fünf besonders im Fokus der DMAX-Serie stehen. Mit dabei sind Leon Bauer, der schon mit 17 Jahren Junioren-Weltmeister wurde, sowie Schwergewichtler Daniel Dietz, der als Kick-Boxer begann und 2022 zum Profi-Boxen wechselte. "Im Schwergewicht liegt das große Geld", weiß Rainer Gottwald.

Bei "Gottwald - King of the Ring" handelt es sich um eine Koproduktion von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions und Filmwerk produziert.