am 28.09.2023 - 10:37 Uhr

Angesichts der ermutigenden Quoten der neuen Krimi-Reihen am "Tödlichen Dienst-Tag" Anfang des Jahres baut RTL sein Engagement in diesem Bereich bekanntlich aus. Für eine von drei neuen Reihen, die RTL-Fictionchef Hauke Bartel im Juni im DWDL-Interview angekündigt hat, wurden nun die Dreharbeiten beendet. Auch der Titel der Reihe steht inzwischen fest: Sie hört auf den Namen "Die Neue und der Bulle - Ein Duisburg-Krimi" - setzt somit also im Titel wieder auf eine klare regionale Verortung.

In den Hauptrollen sind Caroline Peters und Serkan Kaya als ungleiches Ermittlerpaar zu sehen. Caroline Peters spielt die resolute Wirtin Cornelia "Conny" Majewski. Als im Umfeld ihrer Kiez-Kneipe "Ruhrpott-Flamingo ein Mord geschieht, macht sie sich selbst auf, um den Fall zu lösen und schleust sich als Quereinsteigerin in den Polizeidienst ein - sehr zum Leidwesen ihres ruppigen Vorgesetzten Oliver Dierks.

"Die Reihe ist eine Hommage an alle, die auf dem Sofa sitzen und sich fragen, ob an ihnen nicht auch eine brillante Ermittlerin verloren gegangen ist", erläuterte Hauke Bartel im DWDL-Interview. Weitere Rollen übernahmen unter anderem Merlin Rose, Sarah Bauerett, Moritz Führmann, Bineta Hansen, David Rott und Lola Klamroth. Die Regie für beide Filme übernimmt Marc Rensing, für die Bildgestaltung zeichnet Lars Liebold verantwortlich. Die Drehbücher stammen von Anke Winschewski und Niels Holle. Allesamt bringen sie Erfahrung von diversen erfolgreichen Krimireihen der Öffentlich-Rechtlichen wie "Nord bei Nordwest", "Nord Nord Mord", "Friesland" oder dem "Usedom-Krimi" mit.

Die Idee zur Reihe hatte Dominik Frankowski, der gemeinsam mit Michael Souvignier und Till Derenbach als Produzent fungiert. Produziert wird die Reihe von Zeitsprung Pictures. Seitens RTL Deutschland liegt die redaktionelle Verantwortlichkeit für das Projekt bei Executive Producer Nico Grein und Redakteur Thomas Disch, unter der Leitung von Hauke Bartel.