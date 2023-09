Unter leicht verändertem Titel bringt RTLzwei im Herbst ein Format zurück, in dem "Die Geissens" Einblicke in die Häuser der Superreichen gewähren. Die Produktion lief bereits im vergangenen Jahr, damals unter dem Namen "Die Geissens – Roberts Mega Mansions" – die Erstausstrahlung bescherte dem Privatsender in der klassischen Zielgruppe rund fünfeinhalb Prozent Marktanteil.

Die zwei neuen Folgen, die RTLzwei nun ab Montag, 16. Oktober um 20:15 Uhr einplant, werden "Geissens' Mega Mansions" heißen. Ganz offenbar sind die Geschichten dann weniger auf Robert Geiss zugeschnitten, stattdessen wird angekündigt, dass neben Robert auch Carmen, Davina und Shania Geiss spektakuläre Supervillen präsentieren.



In den Hamptons etwa besuchen Carmen und Robert das Nachbarhaus von Beyoncé und Jennifer Lopez - eigentlich sind hier Kameras streng verboten. Außerdem Thema: Die "World Islands", die seit 20 Jahren in Dubai gebaut werden. Bis heute ist das riesige Bauvorhaben nicht völlig abgeschlossen, einige Inseln sind aber schon bewohnbar. Robert, Carmen und die beiden Töchter statten der Inselgruppe einen Besuch ab. Obendrein verspricht die Produktion von Geiss TV: In einem weltberühmten Château in Cannes durfte Dua Lipa und gemeinsam mit Versace ihre Fashion Show präsentieren - doch ins Innere der gigantischen Tresortür, die früher die Schätze der Bank of America bewacht hat, kommen "weltexklusiv" nur Carmen und Robert.

Auch diverse Yachten sollen in den beiden Folgen vorgestellt werden. Robert Geiss sagt: "Wenn ein Boot 500 Millionen kostet, macht ein Waschbecken für 12.000 Euro auch nichts aus."