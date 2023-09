am 28.09.2023 - 12:20 Uhr

ProSieben hat die Ausstrahlung der Doku "Der Fall Kellermayr - Mit tödlichen Grüßen" angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Film, der ursprünglich von der ProSiebenSat.1-Tochter Puls 4 in Österreich produziert wurde und dort im Sommer auch zu sehen gewesen ist (DWDL.de berichtete). ProSieben will die Doku hierzulande am Mittwoch, den 18. Oktober, ab 22:10 Uhr senden.

Der Fall Kellermayr machte speziell in Österreich, aber auch weltweit Schlagzeilen. Die Ärztin wurde von Impfgegnern und Kritikern der Corona-Maßnahmen im Netz massiv bedroht und beleidigt, sie erhielt auch explizite Morddrohungen. In der Folge sah sie sich genötigt, ihre gerade neu eröffnete Praxis zu schließen. Für einen privaten Schutzdienst zahlte sie tausende Euro und lebte isoliert. Das alles ließ ihre finanziellen Sorgen wachsen. Von der Polizei fühlte sie sich im Stich gelassen, erst eine Hackerin half bei der Identifizierung der Täter.

Als der Fall Kellermayr über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt wird, wurde auch der Investigativjournalist Oliver Das Gupta auf die Ärztin aufmerksam. Mitte Juli 2022, kurz vor ihrem Tod, nahm er für den vom "Spiegel" und "Der Standard" gemeinsam produzierten Podcast "Inside Austria" ein langes Interview mit der Ärztin auf, welches Grundlage der Puls-4-Doku war. Zu dem damaligen Zeitpunkt standen die Ärztin und der Journalist nahezu täglich in Kontakt. Und nur wenige Stunden nach einem mehrstündigen Telefonat nahm sich Lisa-Maria Kellermayr damals das Leben. Oliver Das Gupta führt auch durch weite Teile der Doku von Filmemacherin Alexandra Venier.

In der Doku zu Wort kommen unter anderem die österreichische Justizministerin Alma Zadic und der Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst Omar Haijawi-Pirchner. Inhaltlich beschäftigt sich der Film auch stark mit einem Täter, der sich selbst "Claas" nennt und viele Hassnachrichten geschrieben hat. Es habe sich herausgestellt, dass Kellermayr mit "ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit" nicht das einzige Opfer von "Claas" war, erklärte Puls 4 damals zur Ausstrahlung der Doku - das hätten die Recherchen ergeben.

Im August 2022, kurz nach dem Tod der Ärztin, widmete ProSieben eine Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show"? Lisa-Maria Kellermayr. Es war bekannt, dass die Ärztin ein Fan von den Shows von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf war, sie saß auch mehrmals im ProSieben-Studio.