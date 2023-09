am 28.09.2023 - 15:00 Uhr

Wie heißt es so schön? Unverhofft kommt oft. Zee.One, ein sich auf Bollywood-Produktionen fokussierender Sender, der zwischen 2016 und 2020 schon in Betrieb war, hat nun sein überraschendes Comeback gefeiert. Er wird nun als linearer FAST-Channel über den kostenlosen TV-Streamingdienst Samsung TV Plus verbreitet.

Man verpflichte sich mit dieser Partnerschaft, gemeinsam "außergewöhnlich" zu sein, erklärte Punit Misra, President Content & International Markets bei Zee Entertainment Enterprises in salbungsvollen Worten. Samsung TV Plus-Country-Lead DACH, Benedikt Frey, sprach indes von einem "aufregenden Moment". Schließlich bringe man mit der Rückkehr von Zee.One den Zuschauerinnen und Zuschauern die pulsierende Welt von Bollywood näher.



Zum Programm wird etwa die Serie "Jodha Akbar" gehören, aber auch das Serienformat "Kundali Bhagya – Wege des Schicksals" wird in durchaus großer Stückzahl ausgestrahlt. Etliche Filme aus der bunten Bollywood-Welt sollen das Line-Up des FAST-Channels abrunden. Ob Zee Entertainment nun zufriedener sein wird als noch 2020, als der Rückzug aus Deutschland bekannt wurde, bleibt abzuwarten.

Das Ende des damaligen linearen Senders wurde unter anderem mit den wirtschaftlichen Folgen des Corona-Lockdowns begründet. Von äußerst schwierigen Marktbedingungen war 2020 die Rede und von "unüberwindbaren Herausforderungen." Man wollte und konnte damals "steigende Verluste" nicht weiter subventionieren. Die rührten vermutlich auch daher, dass das Interesse am Sender 2020 sehr gering war. Ausgewiesen wurden Anfang 2020 mehrmals Monatsmarktanteile von 0,0 Prozent.