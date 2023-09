am 29.09.2023 - 10:24 Uhr

Die Zuschauerinnen und Zuschauer der ARD-Nachmittagsserie "Sturm der Liebe" müssen sich auf einige Veränderungen stellen. Im November wird der Cast der Telenovela nämlich spürbar erweitert, gleich vier neue Gesichter sind dann in der Serie zu sehen. Sie alle starten nicht gleichzeitig am Fürstenhof, sondern werden nach und nach eingeführt - vier Neuzugänge innerhalb von nur vier Wochen dürfte für die Macherinnen und Macher von Bavaria Fiction dennoch ein Kraftakt sein.

Ab dem 3. November ist etwa Isabell Stern als Katja Neubach zu sehen, Neubach übernimmt im Fürstenhof den Job der Sommelière. Ursprünglich wollte sie in Bichlheim Urlaub machen und sich von der Trennung ihres Mannes erholen. Doch als Werner Saalfeld ihr den Job anbietet, kann die Weinkennerin nicht ablehnen. Trotz der immer noch an ihr zehrenden Scheidung, glaubt Katja an die große Liebe. Ausgerechnet Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) läuft ihr als einer der ersten über den Weg und die beiden finden sich direkt sympathisch. Allerdings steht ihre Liebe unter keinem guten Stern.

Darüber hinaus stößt auch Robin Schick zum Cast der Serie hinzu, er spielt die Rolle des Philipp Brandes. Der charmante Schulfreund von Noah Schwarzbach wird voraussichtlich ab dem 7. November zu sehen sein. Philipp ist ehrgeizig, durchtrieben und sucht die Anerkennung seiner Mitmenschen - besonders die seines Ziehvaters Markus Schwarzbach. Aufgewachsen ist er in bescheidenen Verhältnissen, die er für immer hinter sich lassen möchte. Auf Markus' Rat hin hat Philipp BWL studiert und seitdem einen gutbezahlten Job ausgeübt. Doch dies reicht ihm nicht. Als er zum Fürstenhof kommt, sieht er die Chance, an das Erbe seiner Großtante Wilma zu kommen.

© Christof Arnold/Thomas Neumeier Diese Schauspielerinnen und Schauspieler verstärken den Cast von "Sturm der Liebe"

Ab dem 10. November wird zudem Soluna-Delta Kokol die Rolle der Ana Alves übernehmen. Ana kommt nach einem schweren Reitunfall samt ihrem Pferd Apollo nach Bichlheim, um ihre Mutter Nicole zu besuchen. Am Fürstenhof möchte sie sich etwas dazuverdienen, um die OP ihres Pferdes bezahlen zu können. Außerdem will sie die Beziehung zu ihrer Mutter verbessern. Mit ihrer aufgeschlossenen, warmherzigen und selbstironischen Art knüpft Ana schnell neue Verbindungen. Diese Eigenschaften machen sie allerdings zu einem leichten Ziel für Lügner.

Und dann wäre da noch Vincent Ritter, der ab dem 23. November von Martin Walde verkörpert wird. Als Tierarzt sorgt er sich aber nicht nur um das Wohl von Hunden, Katzen und Pferden, sondern auch um die Zweibeiner in seinem Leben. Und wie es der Zufall und das Drehbuch-Team wollen, lernt der Veterinär an seinem neuen Wohnort auch endlich seinen Vater kennen, den er ursprünglich nie treffen wollte - und mit dem er prompt aneinandergerät.