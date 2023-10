ZDFneo hat ein Halloween-Special seiner Comedy-Serie "Doppelhaushälfte" angekündigt. Das zweiteilige Special wird am 31. Oktober zu sehen sein, um 21:45 und 22:10 Uhr. Während die erste Folge noch auf eine Laufzeit von rund 25 Minuten kommt, ist der zweite Teil nur rund zehn Minuten lang. Mit Milan Peschel, Minh-Khai Phan-Thi, Maryam Zaree, Benito Bause und vielen weiteren sind auch in dem Special die bewährten Schauspielerinnen und Schauspieler zu sehen.

Passend zu Halloween geht es in den zwei Folgen um ein neuartiges Virus, das durchs Land zieht und das auch die beiden Nachbarsfamilien Sawadi-Kröger und Knuppe herausfordert, bis es zu einem Showdown im Keller der Knuppes kommt. Nach und nach mutieren die Familienmitglieder zu Zombies und es beginnt eine gnadenlose Schlacht, bis am Ende anscheinend niemand mehr übrig bleibt. Produziert wird "Doppelhaushälfte" von Iconoclast Films.

Im Juni hatte ZDFneo exklusiv gegenüber DWDL.de bestätigt, dass "Doppelhaushälfte" mit einer dritten Staffel fortgesetzt wird. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen sind mittlerweile abgeschlossen, einen Sendetermin gibt es allerdings noch nicht. Anders als bislang umfasst die dritte Staffel auch nicht mehr nur acht Folgen, sondern gleich zehn. Das ist auch eine Reaktion auf den Erfolg der Serie: Alleine bei der linearen TV-Ausstrahlung kam die Serie bei ZDFneo zuletzt auf rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis Juni war "Doppelhaushälfte" mit 11,5 Millionen Abrufen in der Mediathek zudem laut ZDFneo-Chefin Jasmin Maeda das bis dahin erfolgreichste Comedy-Format des Senders.

Im Anschluss an das Halloween-Special von "Doppelhaushälfte" zeigt ZDFneo übrigens das neue "Was wir fürchten", das ist eine Young-Adult-Horror-Serie mit Paul Ahrens, Peter Jordan und Mina-Giselle Rüffer in den Hauptrollen (DWDL.de berichtete). Wer alle sechs Folgen linear sehen will, muss allerdings bis tief in die Nacht wach bleiben, die Serie endet erst gegen 2:55 Uhr. Um 20:15 Uhr setzt ZDFneo auch an Halloween lieber auf eine alte Ausgabe der Krimi-Reihe "Friesland".