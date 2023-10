Die Börsenexpertin Anja Kohl, bekannt unter anderem aus der ARD-Sendung "Wirtschaft vor acht", wird künftig regelmäßig am "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen Platz nehmen. Das hat der Sender jetzt angekündigt. Geplant ist, dass sie einmal monatlich als Stammgast an der von Ex-"Spiegel"- und "SZ-Chefredakteur Hans Werner Kilz moderierten Sendung teilnehmen wird.

Ihren ersten Auftritt hat Kohl bereits am kommenden Sonntag, dem Wahl-Tag in Bayern. Ausnahmsweise läuft der "Sonntags-Stammtisch" dann nicht vormittags um 11:00 Uhr, sondern im Rahmen der Landtagswahl-Berichterstattung um 20:25 Uhr.

Anja Kohl folgt auf Evelyn Ehrenberger, Präsidentin der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft, die sich neuen beruflichen Herausforderungen zuwenden will, die eine weitere regelmäßige Teilnahme am Stammtisch aus zeitlichen Gründen nicht mehr ermöglichen, wie es heißt. Redaktionsleiterin Silvia Renauer: "Evelyn Ehrenberger hat die Erfolgsgeschichte des Sonntags-Stammtischs mitgeschrieben. Kompetent, sachlich und respektvoll, auch wenn es mal hitzig wurde - so hat sie die Gesprächskultur am Stammtisch mit geprägt. Dafür danken wir ihr sehr."

Anja Kohl: "Ich freue mich sehr darauf, künftig beim Stammtisch meine Kompetenz in Wirtschaftsfragen einzubringen, denn politische und wirtschaftliche Themen sind heute nahezu untrennbar. Außerdem wird es mir eine Freude sein, fränkisch-nordbayerische Farbe in die Runde zu bringen." Zu den weiteren Stammgästen des Formats gehören auch in Zukunft die Wissenschaftler Ursula Münch und Klaus Bogenberger sowie der frühere Ski-Rennfahrer Christian Neureuther.