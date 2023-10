Die neue Statffel von "The Taste" wird ab dem 25. Oktober in Sat.1 zu sehen sein. Diesen Termin hat der Privatsender jetzt bestätigt. Die Kochshow läuft damit wieder mittwochs um 20:15 Uhr. Überraschend kommt die Wahl des Sendeplatzes nicht, schließlich war bereits vor wenigen Wochen bekannt geworden, dass JoynPlus+ die neue Staffel ab dem 18. Oktober zeigen wird (DWDL.de berichtete). Der kostenpflichtige Streamingdienst bekommt damit eine Woche Vorlauf.

Bei "The Taste" handelt es sich bereits um die zwölfte Staffel, die zugleich die Rückkehr des langjährigen Coaches Frank Rosin mit sich bringen wird. Nach zehn Staffeln in Folge war der Sternekoch bei einer Spezial-Staffel mit ausschließlich ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten erstmals nicht an Bord. "Die kurze 'The Taste'-Pause hat mir gutgetan, ich hatte Zeit für andere Projekte", sagte Rosin zum Drehstart im Sommer. "Aber dann habe ich erkannt, dass es zu früh war, um den Löffel abzugeben." Weiter dabei sind Tim Raue, Alexander Herrmann und Alex Kumptner. "Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, aber ich habe Frank vermisst", erklärte Herrmann. Und Alex Kumptner zollt Respekt: "Rose gehört zum Dreamteam, Rose gehört zu 'The Taste'."

Entsprechend gibt er in der anstehenden Staffel neben Alexander Herrmann, Alex Kumptner sowie Tim Raue seine Bewertungen ab. Am Ende geht es für alle Teilnehmenden um den Gewinn von 50.000 Euro und die Möglichkeit, ein eigenes Kochbuch auf den Markt zu werfen. Moderiert wird "The Taste" wieder von Angelina Kirsch, die Produktion übernimmt erneut Redseven Entertainment.

In Unterföhring wird man derweil hoffen, dass die Show im Herbst wieder an frühere Erfolge anknüpfen wird: Die zehnte Staffel verzeichnete im vergangenen Jahr im Schnitt noch durchschnittlich mehr als zehn Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, im Frühjahr lag der Staffel-Schnitt hingegen nur noch bei rund 7,5 Prozent.