© DJV

Der neue Bundesvorstand soll auf dem diesjährigen DJV-Verbandstag gewählt werden, der vom 5. bis 7. November in Magdeburg stattfindet. Die freie Journalistin Anne Webert will dann wieder als stellvertretende Bundesvorsitzende kandidieren. Ebenfalls als Stellvertreterin tritt die freie Journalistin Mariana Friedrich aus Thüringen an, die derzeit Beisitzerin im Bundesvorstand ist. Katrin Kroemer bewirbt sich erneut um das Amt der Schatzmeisterin. Der Zeitungsredakteur Philipp Blanke aus Berlin will wieder als Beisitzer gewählt werden. Neu in den DJV-Vorstand einziehen will die freie Journalistin Ute Korinth aus NRW, die derzeit Vorsitzende des DJV-Fachausschusses Online ist. Weitere Kandidaturen sind nach Angaben des DJV noch bis zur Wahl möglich.

"Der Journalismus ist weltweit, aber auch in unserem eigenen Land unter Druck", sagte der scheidende DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall. "Wir wollen die Weichen stellen für die unfallfreie Fahrt durch Krisen und Herausforderungen. Denn ein starker Journalismus ist notwendiger denn je."