Beat Balzli wird etwas überraschend Chefredakteur der "NZZ am Sonntag", das hat die Mediengruppe NZZ nun bekanntgegeben. Der Journalist tritt seinen neuen Job zum 1. November an. Dass Balzli zur "NZZ" geht, war schon klar. Bereits im Juli dieses Jahres verkündete das Unternehmen die Personalie, erklärte damals aber noch, Balzli solle seinen Schwerpunkt auf den deutschen Markt legen. Von einem "Wachstumsprojekt in Deutschland" war zuletzt die Rede. Nun also die neue Rolle bei der "NZZ am Sonntag".

Darüber hinaus kommen weitere Veränderungen auf die Redakteurinnen und Redakteure der "NZZ am Sonntag" zu. Das Blatt soll nämlich künftig verstärkt mit der "NZZ"-Redaktion zusammenarbeiten. Konkret werden die Ressorts Wirtschaft und Wissen/Wissenschaft, Technologie & Mobilität zusammengelegt. Hanna Henkel, Ressortleiterin Wissenschaft, Technologie & Mobilität der "NZZ", wird das zusammengeführte Ressort Wissen/ Wissenschaft, Technologie & Mobilität leiten. Bei der Wirtschaft übernimmt Chanchal Biswas, Ressortleiter Wirtschaft der "NZZ", die Führung.

Zusammengeführt werden auch Layout & Produktionsredaktion, Newsroom, Art Direction und Bild. Die Teams von Visuals, Video/TV und Podcast werden künftig für beide Redaktionen arbeiten. Die Verantwortung für das publizistische Profil und die Inhalte der beiden Zeitungen liegt auch künftig bei den beiden Chefredaktionen. Beat Balzli ist als Chefredakteur der "NZZ am Sonntag" Teil der Geschäftsleitung und berichtet direkt an CEO Felix Graf. Publizistisch ist er allerdings dem "NZZ"-Chefredakteur unterstellt.

"Mit der verstärkten Zusammenarbeit zwischen der ‘NZZ’ und der ‘NZZ am Sonntag’ wollen wir die publizistische Qualität beider Titel stärken und unsere Produkte noch besser auf unsere Kundinnen und Kunden ausrichten. Gleichzeitig wollen wir die Marke NZZ schärfen, indem wir den Digitalauftritt von Tages- und Wochentitel auf nzz.ch verbessern und ausbauen. Dabei ist uns wichtig, dass die eigenständige Positionierung der beiden Print-Titel, die zum Teil unterschiedliche Zielgruppen und Bedürfnisse abdecken, bestehen bleibt", sagt Isabelle Welton, Verwaltungsratspräsidentin der NZZ. CEO Felix Graf sagt, man werde durch das neue Modell "effizienter arbeiten und die Stärken und das Potenzial beider Redaktionen noch besser nutzen".

Beat Balzli sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Ich freue mich sehr, zusammen mit einem tollen Redaktionsteam einen so renommierten Titel wie die ‘NZZ am Sonntag’ weiterentwickeln zu dürfen. Seit meinem Studium schätze ich als Leser den Qualitätsjournalismus aus dem Hause NZZ. Und in meiner Karriere als Medienmacher übte der Erscheinungstag Sonntag immer eine spezielle Faszination auf mich aus. Dass nun beide Leidenschaften in einer neuen Aufgabe zusammenkommen, macht diese neue Herausforderung für mich besonders reizvoll." Balzli war bis Anfang dieses Jahres Chefredakteur der "WirtschaftsWoche" und arbeitete davor unter anderem für die "Welt am Sonntag", "Spiegel" und die Schweizer "Handelszeitung".