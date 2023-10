am 04.10.2023 - 16:39 Uhr

Michael Bröcker wird ab dem 1. Januar 2024 Chefredakteur des Medienunternehmens Table Media, das bestätigte das Unternehmen am Mittwoch. Bröcker kommt von "The Pioneer", wo er bislang ebenfalls Chefredakteur war. Dass er das Projekt von Gabor Steingart verlässt, wurde im Sommer bekannt (DWDL.de berichtete). Vor seiner Zeit bei "The Pioneer" arbeitete Bröcker einige Jahre lang als Chefredakteur der "Rheinischen Post".

Table Media hat seinen Sitz in Berlin und wurde erst vor wenigen Jahren von Sebastian Turner gegründet. Davor war Turner Herausgeber des "Tagesspiegel" und Vorstandsvorsitzender der Werbeagentur Scholz & Friends. Die Gründungs-Chefredakteurin von Table Media, Antje Sirleschtov, soll nun Mitherausgeberin werden, heißt es vom Unternehmen.

Sebastian Turner sagt: "Wir freuen uns, mit Michael Bröcker einen Kopf für Table.Media gewinnen zu können, der wie wenige hohe Qualitätsstandards mit großer Innovationsfreude verbindet. Er wird den Schwung, den Table.Media hat, noch verstärken und die Nr. 1-Position weiter ausbauen. Genauso groß ist unsere Freude, dass Antje Sirleschtov ihre hervorragende Arbeit für Table.Media in neuer Rolle als Mitherausgeberin fortsetzt. Ohne Antje Sirleschtov gäbe es das Segment der Deep-Journalism-Professional Briefings in Deutschland nicht. Sie hat als redaktionell Verantwortliche die Vertikalstrategie des Tagesspiegels entwickelt und zum Erfolg geführt und bei Table.Media diese Kunststück wiederholt."

Table Media ist kein klassisches Nachrichten-Angebot, stattdessen veröffentlicht das Unternehmen digitale Briefings zu verschiedenen Themen. Bislang hat man sich unter anderem mit der Bundespolitik, China, der EU-Regulierung oder auch Nachhaltigkeit, Klima, Afrika und der Sicherheitspolitik beschäftigt. Die Finanzierung läuft über Abos von Leserinnen und Lesern sowie Lizenzeinnahmen von Dritten, die das Angebot von Table Media wie eine Nachrichtenagentur nutzen. Zielgruppe sind nach eigenen Angaben "die entscheidenden Köpfe in Wirtschaft und Wissenschaft, Politik, Verwaltung, NGO und Verbänden".