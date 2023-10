ProSieben passte in diesem Jahr den Ausstrahlungsrhythmus von "Wer stiehlt mir die Show?" an. Während das Format bislang direkt zu Jahresbeginn sowie im Sommer zu sehen war, zog man die erste Staffel des Jahres diesmal bereits ins Frühjahr, die zweite Staffel ist nun erst im Herbst zu sehen. Jetzt steht auch ein genauer Termin fest: Los geht's am 5. November. Nach dem erfolgreichen Umzug vom Dienstag auf den Sonntag, hält man im Herbst erneut am Sonntagabend fest.

Aufgezeichnet worden waren die neuen Folgen trotzdem bereits im Mai, seither ist auch die Besetzung der neuen Staffel bekannt: Um den Moderationsjob von Joko Winterscheidt spielen diesmal die beiden Schauspieler Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer sowie die Kabarettistin Hazel Brugger. Dazu kommt in jeder Sendung wieder eine Wildcard-Kandidatin oder ein Wildcard-Kandidat.

Am überaus erfolgreichen Konzept ändert sich nichts: In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen die Herausforderer bzw. Herausforderinnen möglichst viele Punkte zu sammeln, nach jeder Gewinnstufe muss eine oder einer die Show verlassen, ehe es im Finale zum direkten Duell mit Joko Winterscheidt kommt. Verliert dieser, muss er die Moderation der Show in der darauffolgenden Woche abgeben und der neue Moderator oder die neue Moderatorin muss ihren Moderationsjob verteidigen und darf die gesamte Sendung nach seinen bzw. ihren Vorstellungen gestalten. Unverändert bleibt auch, dass Katrin Bauerfeind die Finalrunde moderiert.

"Wer stiehlt mir die Show?" gehört zu den erfolgreichsten Formaten von ProSieben, trotz des Wechsels auf den hart umkämpften Sonntagabend erzielte die Sendung im Frühjahr im Schnitt endgültig gewichtete 20 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das Format wurde bereits mit Grimme-Preis und zwei Deutschen Fernsehpreisen ausgezeichnet, in diesem Jahr erhielt Jakob Lundt den Fernsehpreis fürs Beste Buch / Unterhaltung für das Format. Produziert wird die Sendung von Florida Entertainment.