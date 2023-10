Vor wenigen Wochen ist der Abschied von Hannes Heyelmann bei WarnerBros. Discovery bekanntgeworden. Nach mehr als 20 Jahren verlässt er den Konzern, bei dem er zuletzt die DACH-Region verantwortete (DWDL.de berichtete). Darüber hinaus hat es mit Frankreich-Chef Pierre Branco, der auch die Geschäfte in Benelux und Afrika leitete, sowie EMEA-Boss Priya Dogra und Robert Blair, Chef des Bereichs International Distribution, drei weitere, sehr hochrangige Abgänge beim Medienkonzern gegeben. Jetzt hat Gerhard Zeiler, verantwortlich für das gesamte internationale Geschäft von WarnerBros. Discovery, intern bekanntgegeben, wie man sich künftig aufstellt.

Die Abgänge hängen nämlich auch mit einer neuen Struktur zusammen. Für Deutschland bedeutet das: Den DACH-Raum gibt es nicht mehr wie bisher, er wird zusammengeführt mit den Märkten Frankreich, Benelux und Afrika. In diesem neuen Bereich Western Europe & Africa hat künftig Clement Schwebig (Foto oben) das Sagen. Er arbeitet schon bislang für WarnerBros. Discovery und leitete seit wenigen Jahren das Geschäft in Indien, Korea und Südostasien.

Schwebig ist im Grunde also der Nachfolger von Hannes Heyelmann, verantwortet in seiner Position aber ein deutlich größeres Gebiet. Ob Schwebig in der Folge jemanden ernennen wird, der oder die den DACH-Raum gesondert betreuen wird, ist unklar. Aktuell sitzt Schwebig in Singapur, das wird sich durch seine neue Rolle wohl auch ändern. Bei WarnerBros. Discovery ist er seit rund zehn Jahren, davor arbeitete Schwebig unter anderem für die RTL Group in Indien, Griechenland und Kroatien.

Der bisherige Verantwortungsbereich von Schwebig, Indien, Korea und Südostasien, wird mit denen des West-Pazifiks (also unter anderem Australien, Neuseeland, China, Japan, Singapur, Vietnam etc.) zusammengeführt in die neu geschaffene APAC-Region. Diese wird geleitet von James Gibbons, der zuvor die Region Western Pacific leitete.

Doch zurück nach Europa: Bereits bekannt war, dass Andrew Georgiou zusätzlich zu seiner Rolle als Sportchef Europa auch die Geschäfte in UK und Irland verantworten wird. Die Region Südeuropa wird weiterhin geleitet von Alessandro Araimo, während Christina Sulebakk im Bereich Nordics das Sagen hat. Das polnische Geschäft wird auch weiterhin von Kasia Kieli geführt. Hinzu kommen noch einige weitere Personalien in unterschiedlichen Regionen.

"Ich freue mich, ein so großartiges internationales Führungsteam zu haben, das über die Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, uns erfolgreich durch die nächste Wachstumsphase von Warner Bros. Discovery zu führen", erklärt Gerhard Zeiler intern. Gleichzeitig sagte Zeiler auch, ihm sei völlig bewusst, dass die vielen Veränderungen in den zurückliegenden Monaten beunruhigend für einige in der Belegschaft sein könnten. Man befinde sich aber in einer "schwierigen makroökonomischen Situation", darüber hinaus würde sich die Branche schneller als bislang transformieren. "Das ist für kein Unternehmen eine einfache Situation, auch nicht für unseres", so Zeiler. Er sei jedoch überzeugt davon, mit dem eingeschlagenen Weg in der Lage dazu zu sein, die Veränderungen "erfolgreich zu bewältigen".