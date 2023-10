am 05.10.2023 - 11:47 Uhr

Gerade erst haben NDR und WDR das Konzept der neuen Meinungsshow "Die 100 - was Deutschland bewegt" mit Ingo Zamperoni vorgestellt (DWDL.de berichtete), nun steht auch fest, welche vier Journalistinnen und Journalisten in den ersten beiden Ausgaben mit dabei sein werden. Wie die Sender am Donnerstag ankündigten, sollen "Sportschau"-Moderator Alexander Bommes, "Morgenmagazin"-Moderatorin Anna Planken, Fernsehjournalistin Düzen Tekkal sowie Reporter Tobias Krell, auch bekannt als "Checker Tobi", die Pro- und Contra-Argumente vortragen.

Je zwei von ihnen werden in den beiden Ausgaben der neuen Sendung dabei sein. Das Konzept sieht vor, dass 100 Menschen aus der Bevölkerung zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung beziehen - indem sie durch ihr Bewegung im Raum Argumenten zustimmen oder sie ablehnen. Die eigene Meinung der Journalistinnen und Journalisten spielt dabei übrigens keine Rolle.

Und so funktioniert das Format: Eine Seite des Studios steht für "Pro", die andere für "Contra". Auf einer Skala von 1 bis 10 können die Teilnehmenden die Argumente dadurch gewichten, wie sie sich im Raum bewegen. Anschließend geht Moderator Ingo Zamperoni den Beweggründen nach. "Es geht um Diskussion und Debatte, darum, einander zuzuhören und die Position des jeweils anderen kennenzulernen und zu verstehen", erklärten NDR und WDR, die mit dem Format "den gesellschaftlichen Diskurs stärken" wollen.

Produziert wird die Show, die am 22. und 29. November um 22:00 Uhr zeitgleich von NDR Fernsehen und WDR Fernsehen gezeigt wird, von Ansager & Schnipselmann. Für die Aufzeichnungen werden noch Bürgerinnen und Bürger gesucht, die sich an der Diskussion beteiligen wollen.