am 05.10.2023 - 16:30 Uhr

Die Weimer Media Group hat eine personelle Neuaufstellung des frisch erworbenen Magazins "Business Punk" angekündigt. Bislang wurde die Zeitschrift inhaltlich von der Redaktionsleitung um Alexander Langer und Julia Krempin geführt. Künftig wird Langer alleiniger Chefredakteur, Krempin übernimmt den Posten des Editorial Directors. Darüber hinaus holt das Unternehmen Andreas Struck als Managing Director an Bord, er war langjähriger Director Operations des Focus Magazin Verlags und bei Burda in Führungspositionen für verschiedene Titel tätig. Gemeinsam bilden die drei das Führungsteam des Magazins.

"Business Punk ist eine erfolgreiche Love Brand. Nun bekommt sie ein starkes Führungstrio, um den Aufbruch in die nächsten Etappen offensiv zu gestalten", sagen die Verleger Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer, die das Magazin vor einigen Wochen von RTL Deutschland bzw. Gruner + Jahr übernommen haben. Seit dem 1. August gehört "Business Punk" zur Weimer-Gruppe. Mit dem Führungstrio will man nun expandieren und "deutlich in die Marke und Redaktion investieren", heißt es.

Chefredakteur Alexander Langer sagt zur Neuaufstellung: "Ich freue mich darauf, dass ‚Business Punk‘ bei der Weimer Media Group inhaltlich zurück zu den Wurzeln findet: beispiellose Erfolgsgeschichten von ambitionierten Vordenkern und radikalen Machern. Wir bleiben weiterhin das relevanteste Medium für junge Gründerinnen und Gründer im deutschsprachigen Raum. Der Weg nach oben und nach vorne geht am schnellsten mit einer Treppe aus ‚Business Punk‘-Ausgaben."

Julia Krempin, die ab Dezember erst einmal in Elternzeit geht, ergänzt: "Business Punk ist eine hochattraktive 360° Medienbrand, zu der neben dem Print-Magazin auch Digital, Social, Audio und Events gehören. Ich freue mich sehr, in der neuen Position die Markenpositionierung voranzutreiben und gemeinsam mit dem Team neue Geschäftsfelder und Kanäle zu entdecken, um für unsere Kundinnen und die Zielgruppe auch in Zukunft weiterhin relevant zu bleiben."